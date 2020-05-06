В Южной Корее третий день подряд не зафиксировано новых случаев COVID-19

Южная Корея продолжает демонстрировать успехи по части борьбы с коронавирусом. Внутри страны уже третий день подряд не зарегистрировано "собственных" новых случаев заболевания коронавирусом. А все новые инфицированные прибыли из других стран.

Согласно статистике министерства здравоохранения Республики Корея (РК), по данным на полночь 6 мая за прошедшие сутки было зафиксировано лишь два новых случая заболевания COVID-19. Это лучший показатель за последние два с половиной месяца. Одновременно за сутки выздоровело 50 и скончался один человек.

Таким образом у Южной Кореи следующие совокупные показатели в плане динамики развития COVID-19. Общее число случаев заболевания (за все время) - 10 806 человек, выздоровело 9333, или 86,4 процента, умерло 255 человек, летальность - 2,36 процента. На текущий момент число носителей коронавируса составляет 1218 человек, снизившись за сутки на 49.

Нынешний день стал уже третьим подряд, когда на самой территории Республики Корея не было ни одного нового больного. Количество новых заболеваний в период с 4 по 6 мая составило, соответственно, восемь, три и два человека, но все они являлись пассажирами, которые въехали в Южную Корею из других стран и у кого был выявлен коронавирус на пунктах контроля в аэропорту или во время пребывания на обязательном карантине после въезда из-за границы.

Все это позволяет властям РК постепенно ослаблять ограничения, которые были наложены на некоторые аспекты повседневной жизни. С сегодняшнего дня возобновлена работа государственных парков, музеев, библиотек и прочих заведений, которые были закрыты после вспышки COVID-19. Со следующего понедельника в школах постепенно начнется возобновление обучения в обычном формате, а не по интернету.