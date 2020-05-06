В Южной Корее третий день подряд не зафиксировано новых случаев COVID-19

Новости

Сенат Франции поддержал законопроект о продлении санитарного ЧП до 10 июля 13:20
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч 13:16
Бирюков: Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности из-за грозы 13:16
Семья умершего от COVID-19 врача на Урале получит 200 тысяч рублей 13:10
В Госдуме оценили заявления о Латвии как "доноре" для СССР 13:06
В Болгарии митингующие сорвали показательное выступление военных 13:05
Фото: В Ленобласти для двух ветеранов провели парад военной техники 13:05
"Заряженную" Lada Vesta заметили в Швейцарии 13:05
Еврокомиссия: Мировая экономика сократится на три процента 13:01
На Дону за нарушителями изоляции 9 мая будут охотиться беспилотники 12:59
В МОТ рассказали, какие профессии стали самыми важными во время пандемии 12:55
В Перми мужчину обвинили в мошенничестве на 75 миллионов рублей 12:42
Страны Балтии планируют открыть границы между собой с 15 мая 12:40
Глава правительства Великобритании пренебрегает правилами карантина 12:33
Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера 12:33
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру 12:33
На Кубани создали нанонити для масок, сдерживающие COVID-19 12:33
Французы за время изоляции набрали по 2,5 килограмма лишнего веса 12:26
На БелАЭС доставлено ядерное топливо 12:23
ВДНХ проведет прямые эфиры с космонавтами 12:20
Подведены итоги Московского международного салона образования 12:19
Видео: Песню "День Победы" исполнили на чувашском языке 12:18
Министр просвещения: О точных датах ЕГЭ говорить пока рано 12:09
Опрос: большинство французов не хотят отпускать детей в школу 12:09
В Крыму казачьи патрули начали ловить нарушителей самоизоляции 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 12:38
Рубрика: В мире

В Южной Корее третий день подряд не зафиксировано новых случаев COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Южная Корея продолжает демонстрировать успехи по части борьбы с коронавирусом. Внутри страны уже третий день подряд не зарегистрировано "собственных" новых случаев заболевания коронавирусом. А все новые инфицированные прибыли из других стран.

Согласно статистике министерства здравоохранения Республики Корея (РК), по данным на полночь 6 мая за прошедшие сутки было зафиксировано лишь два новых случая заболевания COVID-19. Это лучший показатель за последние два с половиной месяца. Одновременно за сутки выздоровело 50 и скончался один человек.

Фото: AFP/YONHAP
Почему Южная Корея сумела быстро справиться с COVID-19

Таким образом у Южной Кореи следующие совокупные показатели в плане динамики развития COVID-19. Общее число случаев заболевания (за все время) - 10 806 человек, выздоровело 9333, или 86,4 процента, умерло 255 человек, летальность - 2,36 процента. На текущий момент число носителей коронавируса составляет 1218 человек, снизившись за сутки на 49.

Нынешний день стал уже третьим подряд, когда на самой территории Республики Корея не было ни одного нового больного. Количество новых заболеваний в период с 4 по 6 мая составило, соответственно, восемь, три и два человека, но все они являлись пассажирами, которые въехали в Южную Корею из других стран и у кого был выявлен коронавирус на пунктах контроля в аэропорту или во время пребывания на обязательном карантине после въезда из-за границы.

Все это позволяет властям РК постепенно ослаблять ограничения, которые были наложены на некоторые аспекты повседневной жизни. С сегодняшнего дня возобновлена работа государственных парков, музеев, библиотек и прочих заведений, которые были закрыты после вспышки COVID-19. Со следующего понедельника в школах постепенно начнется возобновление обучения в обычном формате, а не по интернету.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Садовым товариществам предлагают голосовать заочно в период пандемии
Академик РАН: Коронавирус в России развивается по необычному сценарию
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Чем живут рядовые жители Германии во время пандемии коронавируса