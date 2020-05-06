В Киргизии медики обеспокоены ухудшением эпидемиологической ситуации

Минздрав КР заявил, что снижение числа зараженных пока не наблюдается. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Нурболот Усенбаев.

По его словам, из-за того, что в стране были введены некоторые послабления режима карантина для некоторых объектов малого и среднего бизнеса, предприниматели проигнорировали требования соблюдения установленных санитарных норм.

- В настоящее время можно наблюдать большое количество людей на улице, торговые точки стали активно работать, - пояснил Нурболот Усенбаев. - Это может спровоцировать риск передачи вирусной инфекции. Я хочу еще раз напомнить, что лишь соблюдение строжайшей гигиены и необходимой дистанции может обеспечить замедление передачи инфекции.

Также заместитель министра предостерег предпринимателей, что в случае, если они и дальше будут пренебрегать установленными требованиями, медики вынуждены будут отменить послабления и вернуть жесткий карантин

Напомним, в Киргизии на 6 мая 2020 года официально подтвержден 871 случай заболевания коронавирусом, 614 заразившихся вылечились, 12 умерли. Проверка соблюдения санитарных норм проведена на 275 объектах.