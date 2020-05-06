В Киргизии начали награждать ветеранов ВОВ медалью "75 лет Победы"

В Киргизии начали награждать ветеранов ВОВ и тружеников тыла юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов".

По официальным данным, награждения проводят местные госадминистрации совместно с военными комиссариатами от имени главы КР Сооронбая Жээнбекова и президента России Владимира Путина.

Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов" была учреждена и изготовлена по инициативе российской стороны. Решение об этом утвердил Совет глав государств СНГ в сентябре 2018 года.

Всего в республике данную награду получат 234 человека.