В китайской провинции Сычуань обнаружено крупное месторождение газа

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) 6 мая объявила, что в округе Суйнин провинции Сычуань на юго-западе страны обнаружено крупное месторождение природного газа.

По оценкам компании, запасы газа могут оказаться более 1 триллиона кубометров.

Месторождение находится в центре Сычуаньской впадины - основного района газодобычи в Китае.

В конце 2019 года объем добычи природного газа в КНР достиг 173,3 миллиарда кубометров в год, такие данные были озвучены на Всекитайском совещании по энергетике 16 декабря 2019 года. Согласно ранее составленным планам, в 2020 году Китай планировал увеличить добычу газа до 360 миллиардов кубометров в год. При этом КНР - крупнейший импортер природного газа и нефти в мире.