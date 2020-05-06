В Минприроды рассказали о комиссии по вопросам охраны Байкала

Принято постановление правительства РФ о создании комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Документ был разработан Минприроды России.

Как уточняет пресс-служба Минприроды, в задачи комиссии, в частности, будет входить: совершенствование нормативно-правового регулирования в области охраны озера Байкал, осуществление государственного экологического мониторинга его уникальной экологической системы, разработка и реализация целевых программ и проектов в области охраны озера Байкал и рационального использования природных ресурсов Байкальской природной территории.

Кроме того, комиссия будет рассматривать вопросы по установлению нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал, методов их определения, предложения по вопросам финансирования деятельности по охране озера Байкал.

Напомним, озеро Байкал - объект всемирного природного наследия, охрана которого входит в обязательства РФ.