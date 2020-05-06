В мире запущена акция исполнения песни "День Победы"

Для тех, кто хотел бы исполнить к 9 мая песню "День Победы", на портале "Диктант Победы" и сайте pobeda-2020.ru был запущен специальный сервис с функцией караоке на языках народов России и стран мира. Об этом сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.

"Для участия в акции 9 мая зайдите на один из этих сайтов, включите плеер, выберите тот язык, который вам ближе и роднее, и пойте вместе с семьей и друзьями "День Победы", - сказано в сообщении. - Помимо самого исполнения, вы можете записать на сайте видеоролик с собственным исполнением песни, прислав его по ссылке и разместив на своих страницах в социальных сетях. По итогам акции состоится конкурс - лучшие видеоролики покажут по центральным каналам российского телевидения, в социальных медиа и на сайте Диктантпобеды.рф."

Проект реализуется оргкомитетом "НАША ПОБЕДА" в партнерстве с Федеральным агентством по делам национальностей, Федеральным агентством по делам печати и массовых коммуникаций (Роспечать), Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Российским союзом ветеранов, ВОД "Волонтеры Победы".