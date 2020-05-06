В московском ресторане неизвестный с ножом украл булочки для бургеров

В московском ресторане быстрого питания, расположенном в районе метро Тушинская, неизвестный с ножом украл булочки для бургеров.

Инцидент произошел накануне вечером, когда в ресторан приехала машина с продуктами, сообщает KP.Ru. Какое-то время она осталась без присмотра, этим и воспользовался злоумышленник. Он взял пакет с булочками для бургеров, в нем их было 60 штук.

Водитель автомобиля вернулся на место инцидента и потребовал вернуть украденное. Тогда злоумышленник достал из кармана нож, стал им размахивать. После чего скрылся в неизвестном направлении.

О случившемся сообщили в полицию. Ущерб составил 257 рублей.