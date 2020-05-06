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06.05.2020 12:55
Рубрика: Экономика

В МОТ рассказали, какие профессии стали самыми важными во время пандемии

Текст: Алексей Дуэль

Мировая пандемия коронавируса показала истинную ценность людей различных профессий, от труда которых зависит наша повседневная жизнь. Такой вывод сделал глава Международной организации труда Гай Ридер.

"Работники здравоохранения, уборщики, кассиры в супермаркетах, сотрудники транспортных компаний - все те, кого часто причисляют к труженикам с невысокими доходами и низким уровнем безопасности на производстве, - перечислил Гай Ридер. - Этих людей часто не замечают, о них не привыкли думать, их усилия недооценены, порой их даже игнорируют. Но во время пандемии их работа стала особенно важной".

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Глава МОТ обращает внимание, что уже сейчас надо задумываться о том, как выстраивать мир и трудовые взаимоотношения в будущем, когда коронавирус будет побежден. Он напоминает, какие надежды были связаны с последствиями кризиса 2008-2009 годов. Тогда многие надеялись, что при восстановлении экономики удастся построить более стабильный и справедливый мир.

"Тогда это сделать не удалось, - признает Гай Ридер. - Восстановление вернуло "старую нормальность", при этом работники, относимые к нижним эшелонам рынка труда, оказались в еще более сложных условиях".

Если и в этот раз не получится использовать возможность для улучшения условий труда, на смену пандемии коронавируса может прийти пандемия голода. О такой опасности уже предупреждают сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН. Причина простая - по данным МОТ, шесть из десяти работников во всем мире зарабатывают себе на жизнь в неформальном секторе экономики. Сейчас доходы этих людей резко снизились. И в скором будущем у них может просто не остаться денег на то, чтобы прокормить себя и свои семьи.

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