В посольстве РФ в Боливии прошла репетиция празднования Дня Победы

Посольство РФ в Боливии провело пятого мая генеральную репетицию первого в своей истории воздушного парада в честь Дня Победы. Об этом дипмиссия сообщила в соцсетях.

Опубликовано видео, на котором видно, как дроны поднимают в небо знамя Победы, флаги России и Боливии и пролетают над посольством. "Сейчас в Боливии действует строжайший карантин, но несмотря на это, нам хотелось отметить и почтить столь важную и значимую дату - 75-летие Победы. Поэтому мы решили организовать этот парад", - цитирует РИА Новости заявление посольства РФ.

Дипломаты также отметили, что почетный пролет знамени Победы и флагов двух стран состоится и 9 Мая. Также в онлайн режиме пройдет акция Бессмертного полка.