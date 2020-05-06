Новости

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин 05:51
Трамп не исключил задержек в создании вакцины от коронавируса в США 05:40
Эксперт оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях 05:38
В посольстве РФ в Боливии прошла репетиция празднования Дня Победы 05:12
В Сахалинской области пропал рыбак 05:06
Австралия профинансирует глобальные исследования по борьбе с COVID-19 04:54
ООН: Смертность на дорогах снизилась на 50-60% из-за карантина 04:06
Во Владивостоке студентка из КНР выпала из окна общежития 03:55
Переданные Германией архивы прояснят судьбу 500 тысяч советских солдат 03:47
Мэр Нью-Йорка сообщил о негативном влиянии коронавируса на детский организм 03:11
Египетские СМИ сообщили об открытии внутреннего туризма в стране 03:02
Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель 02:48
Израиль и палестинские радикалы обменялись ракетными ударами 02:25
Германские вирусологи рассказали о новых волнах коронавирусной инфекции 02:00
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в США прекратит работу 01:55
МИД Великобритании сообщил о диалоге с Россией по коронавирусу 00:51
Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным 00:30
Пентагон призвал мировое сообщество не допустить повторения Второй мировой 00:22
В Дагестане от пневмонии скончался четвертый сотрудник полиции 00:06
Бутусов ко Дню Победы спел собственную версию песни "Темная ночь" 00:05
Медики: COVID-19 пришел во Францию намного раньше официальных данных 05.05.2020
В Стокгольме 10 процентов населения выработали антитела к коронавирусу 05.05.2020
Пожар охватил небоскреб в ОАЭ 05.05.2020
Мартин Вутке и Елизавета Боярская примут участие в концерте ко Дню Победы 05.05.2020
В Самаре сгорели пять жилых домов 05.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
06.05.2020 05:12
Рубрика: В мире

В посольстве РФ в Боливии прошла репетиция празднования Дня Победы

Посольство РФ в Боливии провело пятого мая генеральную репетицию первого в своей истории воздушного парада в честь Дня Победы. Об этом дипмиссия сообщила в соцсетях.

Фото: AFP/ADALBERTO ROQUE
Из-за коронавируса на Кубе изменили программу празднования 75-летия Победы

Опубликовано видео, на котором видно, как дроны поднимают в небо знамя Победы, флаги России и Боливии и пролетают над посольством. "Сейчас в Боливии действует строжайший карантин, но несмотря на это, нам хотелось отметить и почтить столь важную и значимую дату - 75-летие Победы. Поэтому мы решили организовать этот парад", - цитирует РИА Новости заявление посольства РФ.

Дипломаты также отметили, что почетный пролет знамени Победы и флагов двух стран состоится и 9 Мая. Также в онлайн режиме пройдет акция Бессмертного полка.

В мире Южная Америка Боливия Правительство МИД 75-летие Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель
МИД Великобритании сообщил о диалоге с Россией по коронавирусу
Минкомсвязи предложило использовать электронную подпись на портале госуслуг
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Чем живут рядовые жители Германии во время пандемии коронавируса