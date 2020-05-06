В РФ пропишут порядок возврата денег за путевки и билеты в период пандемии

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в целом подготовленный законопроект направлен на принятие неотложных мер для защиты экономики и преодоления последствий распространения Covid-19.
"Инициатива предусматривает комплекс мер, позволяющих урегулировать ряд возникших на практике вопросов, - говорит Владимир Груздев. - Предусматриваются также меры, с одной стороны, защищающие туристов, с другой - смягчающие последствия для туроператоров. Законопроектом рассматривается возможность вернуть туристам уплаченные за туристский продукт денежные средства как от туроператора, так и от турагента. При этом правительство России наделяется полномочиями по установлению особенностей отмены либо переноса бронирования места в гостинице, в том числе порядка, сроков и условий возврата потребителям денежных сумм, уплаченных при бронировании".
По его словам, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации правительство России может принять решение о приостановлении обязательств туроператоров по возврату туристам уплаченных ими сумм. "При этом полностью ответственность с туроператоров не снимается, - подчеркивает Владимир Груздев. - Они должны будут предоставить туристу равнозначный продукт в течение установленного срока, то есть уже после отмены ограничительных мер. Соответствующие обязательства будут оформляться официально и выдаваться человеку. Порядок предоставления и форма таких обязательств будут установлены правительством".
Внести соответствующие изменения в договор и выдать туристу обязательства туроператор сможет при соблюдении строгих условий, рассказывает Владимир Груздев. "В первую очередь программа пребывания, маршрут и условия путешествия, категория гостиницы, питание и т.п. должны быть равнозначны приобретенной ранее путевке, - говорит он. - Если со временем цены вырастут, туроператор не вправе будет требовать от туриста доплаты. Если турист до окончания действия обязательств не воспользуется туристским продуктом, договор расторгается и уплаченные средства должны быть возвращены человеку в течение 10 дней".
Как рассказала в свою очередь член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина, многие туроператоры и авиакомпании игнорируют обращение к ним Ростуризма и последние разъяснения Верховного суда России, и не возвращают деньги за отменённый рейс. "Часто они навязывают человеку бонусную программу, либо перебронирование перелёта, что грозит массовыми обращениями в суд туристами для реализации своего законного права по возврату денег, - говорит Асия Мухамедшина. - В марте этого года состоялось заседание Общественного совета Ростуризма, где на повестке дня стоял вопрос об обращении ведомства к авиаперевозчикам вернуть турфирмам деньги за билеты в страны, поездки в которые не рекомендуются". Туристы по закону имеют право потребовать от туроператоров вернуть деньги в случае отмены поездки. Тем не менее, нынешняя ситуация является экстренная, понять можно всех: и граждан, желающих вернуть свои деньги, и туроператоров с авиакомпаниями, оказавшихся в крайне сложной ситуации. Подготовленная правительством инициатива призвана разработать меры по разрешению возникших сложностей.
"Еще одна новация: правительство России получит право при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и провоз багажа, - сообщает председатель правления АЮР Владимир Груздев. - Разработанная инициатива предлагает комплексные системные решения проблем, появившихся в связи с пандемией, во многих сферах. Разработанные меры помогут бизнесу преодолеть возникшие сложности и наряду с другими мерами будут способствовать оздоровлению экономики после окончания пандемии".
Правила будут предусматривать в том числе право авиакомпании в чрезвычайных ситуациях в одностороннем порядке изменить условия договора с пассажиром или отказаться от его выполнения (то есть полета), и вернуть уплаченную за несостоявшуюся воздушную перевозку сумму пассажиру в порядке и сроки, установленные правительством.