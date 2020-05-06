В РФ пропишут порядок возврата денег за путевки и билеты в период пандемии

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, который помимо прочего регулирует вопрос возврата денег за сгоревшие из-за коронавируса путевки. Граждане получат возможность отложить поездку до лучших времен за те же деньги. Туроператоры будут выдавать гражданину обязательство, по которому они предоставят потребителю возможность совершить поездку после снятия всех ограничений аналогичную той, что была запланирована. Если цены повысятся, это будут проблемы туроператоров. Кроме того, правительство пропишет порядок и условия возврата авиабилетов в чрезвычайных ситуациях вроде той, что сейчас.

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в целом подготовленный законопроект направлен на принятие неотложных мер для защиты экономики и преодоления последствий распространения Covid-19.

"Инициатива предусматривает комплекс мер, позволяющих урегулировать ряд возникших на практике вопросов, - говорит Владимир Груздев. - Предусматриваются также меры, с одной стороны, защищающие туристов, с другой - смягчающие последствия для туроператоров. Законопроектом рассматривается возможность вернуть туристам уплаченные за туристский продукт денежные средства как от туроператора, так и от турагента. При этом правительство России наделяется полномочиями по установлению особенностей отмены либо переноса бронирования места в гостинице, в том числе порядка, сроков и условий возврата потребителям денежных сумм, уплаченных при бронировании".

По его словам, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации правительство России может принять решение о приостановлении обязательств туроператоров по возврату туристам уплаченных ими сумм. "При этом полностью ответственность с туроператоров не снимается, - подчеркивает Владимир Груздев. - Они должны будут предоставить туристу равнозначный продукт в течение установленного срока, то есть уже после отмены ограничительных мер. Соответствующие обязательства будут оформляться официально и выдаваться человеку. Порядок предоставления и форма таких обязательств будут установлены правительством".

Внести соответствующие изменения в договор и выдать туристу обязательства туроператор сможет при соблюдении строгих условий, рассказывает Владимир Груздев. "В первую очередь программа пребывания, маршрут и условия путешествия, категория гостиницы, питание и т.п. должны быть равнозначны приобретенной ранее путевке, - говорит он. - Если со временем цены вырастут, туроператор не вправе будет требовать от туриста доплаты. Если турист до окончания действия обязательств не воспользуется туристским продуктом, договор расторгается и уплаченные средства должны быть возвращены человеку в течение 10 дней".

Как рассказала в свою очередь член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина, многие туроператоры и авиакомпании игнорируют обращение к ним Ростуризма и последние разъяснения Верховного суда России, и не возвращают деньги за отменённый рейс. "Часто они навязывают человеку бонусную программу, либо перебронирование перелёта, что грозит массовыми обращениями в суд туристами для реализации своего законного права по возврату денег, - говорит Асия Мухамедшина. - В марте этого года состоялось заседание Общественного совета Ростуризма, где на повестке дня стоял вопрос об обращении ведомства к авиаперевозчикам вернуть турфирмам деньги за билеты в страны, поездки в которые не рекомендуются". Туристы по закону имеют право потребовать от туроператоров вернуть деньги в случае отмены поездки. Тем не менее, нынешняя ситуация является экстренная, понять можно всех: и граждан, желающих вернуть свои деньги, и туроператоров с авиакомпаниями, оказавшихся в крайне сложной ситуации. Подготовленная правительством инициатива призвана разработать меры по разрешению возникших сложностей.

"Еще одна новация: правительство России получит право при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и провоз багажа, - сообщает председатель правления АЮР Владимир Груздев. - Разработанная инициатива предлагает комплексные системные решения проблем, появившихся в связи с пандемией, во многих сферах. Разработанные меры помогут бизнесу преодолеть возникшие сложности и наряду с другими мерами будут способствовать оздоровлению экономики после окончания пандемии".

Правила будут предусматривать в том числе право авиакомпании в чрезвычайных ситуациях в одностороннем порядке изменить условия договора с пассажиром или отказаться от его выполнения (то есть полета), и вернуть уплаченную за несостоявшуюся воздушную перевозку сумму пассажиру в порядке и сроки, установленные правительством.