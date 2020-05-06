В Росавиации раскрыли число зарегистрированных беспилотников

В апреле этого года в Росавиации поставили на учет 686 беспилотных воздушных судов, сообщили в ведомстве.

Всего с начала действия правил о регистрации беспилотников на учет поставлено 18 794 летательных аппарата.

Беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенные в Россию или произведенные на территории страны, ставятся на учет с 27 сентября 2019 года. Заявления о постановке на учет должны подавать владельцы беспилотников.

В Росавиации отказали в постановке на учет 842 беспилотникам, в том числе в апреле этого года - 117 аппаратам.

В ведомстве пояснили, что основной причиной отказа в постановке на учет является несоответствие заявлений установленным требованиям. В частности, владельцы указывают некорректные паспортные данные, не указывают свой СНИЛС или указывают неправильный номер, не указывают или указывают некорректно ОГРН (ИНН) организации, некорректно указывают серийный номер беспилотника.

Также заявление может быть подписано лицом, не имеющим таких полномочий.