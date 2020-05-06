В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1462 человека.
- Москва - 5858
- Московская область - 829
- Санкт-Петербург - 312
- Нижегородская область - 272
- Республика Дагестан - 181
- Мурманская область - 136
- Кабардино-Балкарская Республика - 105
- Ямало-Ненецкий АО - 105
- Республика Татарстан - 102
- Калужская область - 98
- Саратовская область - 98
- Краснодарский край - 97
- Республика Северная Осетия - 93
- Рязанская область - 84
- Ростовская область - 81
- Самарская область - 81
- Брянская область - 80
- Тульская область - 77
- Свердловская область - 76
- Волгоградская область - 69
- Тюменская область - 69
- Курская область - 67
- Новосибирская область - 63
- Тамбовская область - 62
- Владимирская область - 57
- Орловская область - 57
- Республика Мордовия - 54
- Республика Ингушетия - 52
- Ярославская область - 51
- Ленинградская область - 51
- Приморский край - 49
- Чувашская Республика - 48
- Липецкая область - 46
- Тверская область - 44
- Челябинская область - 44
- Республика Бурятия - 43
- Красноярский край - 42
- Ставропольский край - 40
- Оренбургская область - 39
- Хабаровский край - 39
- Республика Марий Эл - 33
- Алтайский край - 33
- Пензенская область - 32
- Иркутская область - 31
- Воронежская область - 30
- Чеченская Республика - 30
- Республика Калмыкия - 29
- Астраханская область - 29
- Ульяновская область - 29
- Ханты-Мансийский АО - 29
- Республика Коми - 28
- Пермский край - 25
- Архангельская область - 24
- Республика Башкортостан - 24
- Забайкальский край - 23
- Республика Хакасия - 22
- Ивановская область - 20
- Новгородская область - 18
- Калининградская область - 17
- Кировская область - 17
- Республика Саха (Якутия) - 17
- Республика Крым - 17
- Белгородская область - 16
- Костромская область - 15
- Кемеровская область - 14
- Томская область - 13
- Республика Карелия - 12
- Псковская область - 12
- Республика Адыгея - 12
- Удмуртская Республика - 12
- Амурская область - 8
- Вологодская область - 6
- Омская область - 6
- г. Севастополь - 6
- Магаданская область - 5
- Еврейская АО - 5
- Карачаево-Черкесская Республика - 4
- Смоленская область - 1
- Курганская область - 1
- Республика Алтай - 1
- Камчатский край - 1
- Чукотский АО - 1
Итого - 10559 человек
Всего в РФ зарегистрировано 165 929 случаев (+6,8%) коронавируса в 85 регионах.
За сутки умерли 86 человек:
- Ивановская область - 1
- Московская область -14
- Ярославская область -6
- Москва -50
- Вологодская область -1
- Новгородская область -1
- Санкт-Петербург -3
- Ростовская область -1
- Республика Дагестан -1
- Республика Ингушетия -1
- Ставропольский край - 2
- Свердловская область -2
- Новосибирская область -2
- Приморский край -1
Умерло за весь период - 1537 человек
За сутки выписано 1462 выздоровевших:
- Брянская область -56
- Воронежская область -8
- Ивановская область -3
- Калужская область - 9
- Костромская область - 4
- Курская область - 42
- Липецкая область - 36
- Московская область - 35
- Орловская область - 4
- Смоленская область - 4
- Тамбовская область - 9
- Тверская область - 14
- Тульская область - 30
- Ярославская область - 27
- Москва - 588
- Архангельская область - 3
- Вологодская область - 5
- Калининградская область - 20
- Ленинградская область - 8
- Мурманская область - 7
- Новгородская область - 13
- Псковская область - 11
- Санкт-Петербург - 64
- Республика Калмыкия - 1
- Республика Крым - 1
- Краснодарский край - 24
- Астраханская область - 5
- Ростовская область - 21
- Республика Дагестан - 31
- Республика Ингушетия - 8
- Кабардино-Балкарская Республика - 11
- Карачаево-Черкесская Республика - 4
- Чеченская Республика - 10
- Ставропольский край - 12
- Республика Башкортостан - 4
- Республика Марий Эл - 14
- Республика Мордовия -19
- Республика Татарстан - 19
- Удмуртская Республика -3
- Республика Чувашия - 12
- Кировская область - 13
- Нижегородская область - 24
- Пензенская область - 6
- Самарская область - 8
- Саратовская область - 27
- Курганская область - 3
- Свердловская область - 37
- Тюменская область -29
- Ханты-Мансийский АО -11
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 6
- Челябинская область - 15
- Республика Алтай -1
- Республика Хакасия - 3
- Алтайский край - 1
- Иркутская область - 2
- Кемеровская область - 1
- Новосибирская область - 5
- Омская область - 1
- Томская область - 5
- Республика Бурятия - 8
- Республика Саха (Якутия) - 2
- Забайкальский край - 5
- Камчатский край - 4
- Приморский край - 7
- Амурская область - 2
- Хабаровский край - 32
- Еврейская автономная область - 5
Выписано за весь период - 21 327 человек