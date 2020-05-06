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06.05.2020 10:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1462 человека.
  1. Москва - 5858
  2. Московская область - 829
  3. Санкт-Петербург - 312
  4. Нижегородская область - 272
  5. Республика Дагестан - 181
  6. Мурманская область - 136
  7. Кабардино-Балкарская Республика - 105
  8. Ямало-Ненецкий АО - 105
  9. Республика Татарстан - 102
  10. Калужская область - 98
  11. Саратовская область - 98
  12. Краснодарский край - 97
  13. Республика Северная Осетия - 93
  14. Рязанская область - 84
  15. Ростовская область - 81
  16. Самарская область - 81
  17. Брянская область - 80
  18. Тульская область - 77
  19. Свердловская область - 76
  20. Волгоградская область - 69
  21. Тюменская область - 69
  22. Курская область - 67
  23. Новосибирская область - 63
  24. Тамбовская область - 62
  25. Владимирская область - 57
  26. Орловская область - 57
  27. Республика Мордовия - 54
  28. Республика Ингушетия - 52
  29. Ярославская область - 51
  30. Ленинградская область - 51
  31. Приморский край - 49
  32. Чувашская Республика - 48
  33. Липецкая область - 46
  34. Тверская область - 44
  35. Челябинская область - 44
  36. Республика Бурятия - 43
  37. Красноярский край - 42
  38. Ставропольский край - 40
  39. Оренбургская область - 39
  40. Хабаровский край - 39
  41. Республика Марий Эл - 33
  42. Алтайский край - 33
  43. Пензенская область - 32
  44. Иркутская область - 31
  45. Воронежская область - 30
  46. Чеченская Республика - 30
  47. Республика Калмыкия - 29
  48. Астраханская область - 29
  49. Ульяновская область - 29
  50. Ханты-Мансийский АО - 29
  51. Республика Коми - 28
  52. Пермский край - 25
  53. Архангельская область - 24
  54. Республика Башкортостан - 24
  55. Забайкальский край - 23
  56. Республика Хакасия - 22
  57. Ивановская область - 20
  58. Новгородская область - 18
  59. Калининградская область - 17
  60. Кировская область - 17
  61. Республика Саха (Якутия) - 17
  62. Республика Крым - 17
  63. Белгородская область - 16
  64. Костромская область - 15
  65. Кемеровская область - 14
  66. Томская область - 13
  67. Республика Карелия - 12
  68. Псковская область - 12
  69. Республика Адыгея - 12
  70. Удмуртская Республика - 12
  71. Амурская область - 8
  72. Вологодская область - 6
  73. Омская область - 6
  74. г. Севастополь - 6
  75. Магаданская область - 5
  76. Еврейская АО - 5
  77. Карачаево-Черкесская Республика - 4
  78. Смоленская область - 1
  79. Курганская область - 1
  80. Республика Алтай - 1
  81. Камчатский край - 1
  82. Чукотский АО - 1
Итого - 10559 человек

Всего в РФ зарегистрировано 165 929 случаев (+6,8%) коронавируса в 85 регионах.

За сутки умерли 86 человек:

  1. Ивановская область - 1
  2. Московская область -14
  3. Ярославская область -6
  4. Москва -50
  5. Вологодская область -1
  6. Новгородская область -1
  7. Санкт-Петербург -3
  8. Ростовская область -1
  9. Республика Дагестан -1
  10. Республика Ингушетия -1
  11. Ставропольский край - 2
  12. Свердловская область -2
  13. Новосибирская область -2
  14. Приморский край -1
Умерло за весь период - 1537 человек

За сутки выписано 1462 выздоровевших:

  1. Брянская область -56
  2. Воронежская область -8
  3. Ивановская область -3
  4. Калужская область - 9
  5. Костромская область - 4
  6. Курская область - 42
  7. Липецкая область - 36
  8. Московская область - 35
  9. Орловская область - 4
  10. Смоленская область - 4
  11. Тамбовская область - 9
  12. Тверская область - 14
  13. Тульская область - 30
  14. Ярославская область - 27
  15. Москва - 588
  16. Архангельская область - 3
  17. Вологодская область - 5
  18. Калининградская область - 20
  19. Ленинградская область - 8
  20. Мурманская область - 7
  21. Новгородская область - 13
  22. Псковская область - 11
  23. Санкт-Петербург - 64
  24. Республика Калмыкия - 1
  25. Республика Крым - 1
  26. Краснодарский край - 24
  27. Астраханская область - 5
  28. Ростовская область - 21
  29. Республика Дагестан - 31
  30. Республика Ингушетия - 8
  31. Кабардино-Балкарская Республика - 11
  32. Карачаево-Черкесская Республика - 4
  33. Чеченская Республика - 10
  34. Ставропольский край - 12
  35. Республика Башкортостан - 4
  36. Республика Марий Эл - 14
  37. Республика Мордовия -19
  38. Республика Татарстан - 19
  39. Удмуртская Республика -3
  40. Республика Чувашия - 12
  41. Кировская область - 13
  42. Нижегородская область - 24
  43. Пензенская область - 6
  44. Самарская область - 8
  45. Саратовская область - 27
  46. Курганская область - 3
  47. Свердловская область - 37
  48. Тюменская область -29
  49. Ханты-Мансийский АО -11
  50. Ямало-Ненецкий автономный округ - 6
  51. Челябинская область - 15
  52. Республика Алтай -1
  53. Республика Хакасия - 3
  54. Алтайский край - 1
  55. Иркутская область - 2
  56. Кемеровская область - 1
  57. Новосибирская область - 5
  58. Омская область - 1
  59. Томская область - 5
  60. Республика Бурятия - 8
  61. Республика Саха (Якутия) - 2
  62. Забайкальский край - 5
  63. Камчатский край - 4
  64. Приморский край - 7
  65. Амурская область - 2
  66. Хабаровский край - 32
  67. Еврейская автономная область - 5
Выписано за весь период - 21 327 человек
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