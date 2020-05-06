В Сети запущен новый бот, который советует фильмы для просмотра

Прогнозы на цифровое будущее во времена пандемии сбываются с невероятной скоростью. То, о чем писали ранее киножурналисты, - что зрителям в Сети будут рекомендовать фильмы, программы и сериалы роботы-советчики, стало реальностью. Так, мультимедийный сервис Okko первым запустил чат-бота Rekko, призванного решить проблему: что же посмотреть. Задавая вопросы и получая ответы пользователя, @OkkoRekkoBot в Telegram подбирает наиболее подходящий контент из более чем 50 000 фильмов, сериалов и программ медиатеки Okko.

Обозреватель "РГ" "пообщалась" с ботом. Сначала бот поинтересовался: хочется ли посмотреть сериал или фильм. При запросе на фильм Rekko предложил выбрать между художественным и документальным. При запросе на сериал он спросил, какое предпочтение - русский или зарубежный. Во втором случае - вначале узнал, нужны ли субтитры или озвучка, а потом, в каком жанре должен быть фильм. Тест был пройдет 4 раза. Каждый раз в ответе был указан фильм или сериал, который был уже просмотрен ранее, из чего можно сделать вывод: пока робот-бот киножурналиста не заменит. Однако, нельзя не отметить: каждый следующий вопрос зависит от предыдущей реакции пользователя.

Общее количество критериев, по которым бот подбирает контент, достигает десяти, отмечают в Okko. Бот Rekko может уточнить декаду, страну производства, режиссёра, актёров, наличие оригинальной аудиодорожки и просто проанализировать настроение пользователя. Кстати, бота можно попросить не только о персональной рекомендации, но и обратиться к нему за случайным фильмом.

Rekko обладает таким качеством, как чувство юмора - он знает, к примеру, кто из режиссёров 90-х пользуется народной любовью, и кого зрители предпочитают видеть в главной роли современных российских сериалов.