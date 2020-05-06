В США более пяти тысяч сотрудников тюрем заразились коронавирусом

Более пяти тысяч тюремных служащих в США заразились новым коронавирусом с начала пандемии. Такие данные во вторник распространила телекомпания ABC.

Отмечается, что большинство заболевших - это сотрудники местных пенитенциарных учреждений, подчиняющихся властям штатов. В федеральных тюрьмах зафиксированы 359 случаев заражения среди персонала, пишет ТАСС. Федеральное бюро тюрем опубликовало подробное руководство, в котором описываются методы наблюдения и тестирования, приводится список мер по лечению, предотвращению, контролю и подготовке к борьбе с инфекцией.

Ранее стало известно, что созданная Белым домом рабочая группа, которая координировала действия в рамках борьбы с коронавирусом в США, прекратит свою работу. "Мы сейчас рассматриваем немного другую форму. И эта форма - безопасность и возобновление. У нас будет другая группа", - заявил американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что сейчас надо сконцентрироваться на восстановлении экономики страны.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 70,9 тысячи человек.