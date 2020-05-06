Вагит Алекперов направил 50 млн рублей из личных средств на борьбу с коронавирусом

Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей из личных средств на оснащение центральной районной больницы г. Усинска в Республике Коми. Средства направлены на приобретение современных аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов, функциональных кроватей, электрокардиографов и прочего оборудования и материалов, которые помогут усинским медикам подготовиться к возможному приему большого числа пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Это - благородный поступок и достойный пример активного участия наших социальных партнеров в борьбе с распространением COVID-19. Я искренне благодарен лично Вагиту Юсуфовичу и компании "ЛУКОЙЛ" за поддержку, которая сегодня особенно важна для нашего региона", - отметил врио главы Республики Коми Владимир Уйба.

"Помощь оказана своевременная. Мы сможем оказывать реанимационную поддержку большему числу пациентов, существенно повысить качество медицинских услуг. Новые средства индивидуальной защиты и антисептики помогут защитить от инфекции медицинский персонал", - оценил акт известного нефтяника главный врач центральной районной больницы г. Усинска Максим Чуркин.

Эпидемиологическая обстановка в Усинске на общем фоне Республики Коми остается одной из наиболее напряженных. Город промышленно развит, что обуславливает нахождение в нем большого числа приезжих работников и высокие риски распространения заболевания. В связи с этим в Усинске с конца апреля действуют дополнительные меры, связанные, в том числе, с ограничением въезда на территорию города.

Ранее на средства компании инфекционное отделение Усинской ЦРБ было оснащено централизованной системой снабжения кислородом и сжатым воздухом, необходимой для работы реанимационной аппаратуры (ИВЛ). Также ведутся работы по обустройству сети Wi-Fi с безлимитным доступом в интернет на территории больницы. С 10 апреля ЛУКОЙЛ бесплатно заправляет машины скорой помощи и автопарк больниц в Республике Коми.