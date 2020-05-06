Верховный суд обязал при аресте учитывать эпидемиологическую ситуацию

Одно из ключевых положений: судам рекомендовано учитывать карантинные условия в СИЗО и не помещать под стражу обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести, в том числе иностранцев, избирая им другие меры пресечения.

Советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн назвал данные разъяснения новыми и важными.

"Статья 99 УПК РФ "Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения" содержит открытый перечень таких обстоятельств, - подчеркивает эксперт. - Поэтому разъяснения дополняют перечень таких обстоятельств, что должно учитываться судами".

Верховный суд напомнил, что заключение под стражу подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусматривается максимальное наказание до трех лет лишения свободы, "может быть принято судом лишь в исключительных случаях".

Другое важное разъяснение: в период действия ограничительных мер судебные процессы по уголовным делам могут полностью проходить в режиме видео-конференц-связи. Если подсудимый находится в СИЗО, он будет участвовать в разбирательстве, подключившись из СИЗО. Сегодня с помощью систем видео-конференц-связи проходят лишь отдельные заседания, например, рассмотрение апелляционных жалоб на решение об аресте, рассмотрение кассационных жалоб осужденного на приговор и т.п. Но если дело слушается по существу в первой инстанции, то все-таки подсудимый присутствует в зале. Если человек находится под арестом, то из СИЗО его доставляет конвой.

"Важен сам факт разрешения проведения судебных заседаний с использованием системы видео-конференц-связи, - говорит Евгений Рубинштейн. - Следует отдать должное Верховному суду РФ, который оперативно реагирует на возникающие вопросы в судебной практике и ориентирует нижестоящие суды на правильное применение новых правовых положений".

Как поясняет советник ФПА, в УПК отсутствует прямое указание на возможность проведения судебных заседаний с использованием систем видео-конференц-связи.

"Между тем уголовно-процессуальное законодательство состоит не только из Конституции РФ, УПК и других федеральных законов, но и из общепризнанных принципов и норм международного права", считает Евгений Рубинштейн.

Верховный суд, по его словам, нередко использует правовые позиции ЕСПЧ для обоснования правовых позиций, которые прямо не указаны в УПК. Сейчас он со ссылкой на конкретное дело Страссбургского суда разъяснил нижестоящим инстанциям, что проведение судебных заседаний с участием обвиняемого по системе видео-конференц-связи допустимо и может быть использовано в настоящих условиях карантина.

"Такое указание означает, что обвиняемый может вообще не доставляться в суд ни разу, а все части судебного разбирательства, то есть подготовительная часть, судебное следствие, прения сторон и реплики, последнее слово подсудимого и постановление приговора, могут быть проведены по системе видео-конференц-связи", рассказывает эксперт.

На практике в связи с этим предстоит решить ряд вопросов.

Например: о порядке предоставления дополнительных документов для приобщения их к делу, о дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела и другие.

Важно также, как обеспечить в таком режиме возможность конфиденциального общения подсудимого с защитниками.

К числу дел безотлагательного характера Верховный суд страны отнес дела о рассмотрении вопросов об аресте имущества фигурантов по уголовным делам.

Это важно, так как потом это имущество может быть использовано для возмещения вреда, причиненного преступлением.

Кроме того безотлагательно надо рассматривать дела об условно-досрочном освобождении.