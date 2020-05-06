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Рубрика: В мире

Власти КНР понизили уровень опасности COVID-19 в приграничных с РФ городах

Власти Китая понизили уровень угрозы COVID-19 в городах приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян. Об этом говорится в документе, опубликованном рабочей группой по борьбе с эпидемией.

Фото: Reuters/Stringer
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"С ноля часов шестого мая понизить уровень эпидемиологической угрозы в районе Наньган города Харбина и в городе Суйфэньйхэ со "среднего" до "низкого. С седьмого мая до "низкого" понизить уровень эпидугрозы в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян. А с полуночи седьмого мая все 125 городов и уездов провинции Хэйлунцзян объявить районами с низким уровнем опасности", - со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

После понижения уровня угрозы заражения власти скорректируют и меры профилактики на территориях. По последним данным, в провинции Хэйлунцзян находятся 195 человек с коронавирусной инфекцией. Ситуация с заболеваемостью в приграничных с Россией городах Китая осложнилась после массового возвращения домой граждан КНР. В итоге власти страны ввели жесткие ограничительные меры, в том числе закрыли все пассажирские коридоры на пунктах пропуска на Дальнем Востоке.

Провинция Хэйлунцзян граничит по рекам Амур и Уссури с Амурской областью, Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, общая протяженность российско-китайской границы составляет более 3 тысяч километров.

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