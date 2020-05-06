Во Франции выльют десять миллионов литров пива из-за падения спроса

Профсоюз пивоваров Франции (Brasseurs de France) выступил с заявлением о необходимости утилизировать не менее десяти миллионов литров пива, поскольку из-за изоляции населения спрос на него сильно упал, сообщает издание Les Echos. Об этом было объявлено после совещания с представителями 300 пивоваренных компаний Франции, которые занимают 98% пивного рынка страны.

Так как из-за карантина были внезапно закрыты бары, рестораны и кафе, отменены ярмарки и другие массовые мероприятия, более десяти миллионов литров пива оказалось просрочено. В основном речь идет о напитке, хранящемся в бочках.

В настоящее время примерно четверть пивоварен во Франции полностью прекратили работу, еще 60% сократили производство на 60 и более процентов. Доходы большинства предприятий отрасли снизились минимум наполовину.

В связи с этим французские пивовары просят государственной поддержки, отмечая, что потеря десяти миллионов литров хотя и не столь значительна на фоне общего объема производства пива в стране (22,5 миллиона гектолитров в 2020 году), однако ведет к потере нескольких миллионов евро, что может оказаться очень чувствительным для некоторых пивоварен.

Постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом, запланировано во Франции с 11 мая, однако оно будет происходить в несколько этапов, и открытие ресторанов ожидается не раньше начала июня.