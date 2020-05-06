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Рубрика: Власть

Военным запретили распространять информацию о службе

Текст: Кира Латухина
Грубым дисциплинарным поступком будет считаться передача в СМИ и интернет информации о своей военной службе, местах нахождения военнослужащих и принадлежности к родам войск. Такой указ подписал президент. Также военным нельзя иметь при себе смартфоны и гаджеты.
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Документ вносит поправки в Дисциплинарный устав Вооруженных сил. Военным запрещено распространять "информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам; информацию о других военнослужащих, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информации, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период".

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Также нельзя распространять детали своей военной службы, информацию о деятельности органов военного управления, в том числе о дислокации или передислокации.

Военные не должны иметь при себе электронные изделия, которые могут передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию. Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.

Нельзя иметь при себе такие приборы при несении боевого дежурства, боевой службы, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей; нахождении на территории воинской части, при прохождении военных сборов.

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