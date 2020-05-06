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Рубрика: Экономика

Вступили в силу новые правила производства косметики и парфюмерии

Текст: Екатерина Петрова
С 6 мая 2020 года начался трехлетний переходный период для компаний отрасли, в течение которого они должны изменить рецептуру своей продукции с учетом требований европейских норм безопасности. Вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основное изменение связано с обновлением перечня веществ, использование которых ограничено или запрещено при изготовлении парфюмерно-косметической продукции. К примеру, вводится запрет на добавление в средства гигиены полости рта, включая зубные пасты, в качестве ингредиентов сахарозы и других легкоферментируемых углеводов. Среди новшеств - более жесткие требования к информации на этикетке, а также введение обязательной маркировки пробников.

Фото: iStock
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Изменения были внесены с учетом Европейского технического регламента, на нормы которого при изготовлении продукции уже ориентируются многие отечественные парфюмерно-косметические компании, рассказала "РГ" исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова. По ее словам, большая часть компаний отрасли готова к выпуску продукции по новым требованиям.

Переключение всей отрасли на новый техрегламент произойдет в течение переходного периода, который продлится до 5 мая 2023 года. "Новые товары, которые будут выпускаться с начала мая 2020 года, уже должны соответствовать скорректированному регламенту. Остальная продукция, произведенная до этого срока, в течение переходного периода будет продаваться на рынке", - пояснила Скоробогатова.

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