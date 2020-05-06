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Рубрика: Экономика

Выплаты на ребенка из маткапитала могут получить более 3 млн семей

Текст: Елена Манукиян
В России 1,9 миллиона семей получили выплату по 5 тысяч рублей из материнского капитала. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Всего такую выплату могут получить более 3,3 миллиона семей
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей за апрель перечислены на 1,8 млн детей младше трех лет, на это потребовалось 9,5 млрд рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Фото: iStock
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Министр рассказал, что выплаты получают, в том числе семьи, которые уже полностью распорядились средствами материнского капитала, налоги с этих средств не взимаются, также они не учитываются в составе дохода семьи при получении других мер социальной поддержки.

По словам Котякова, выплаты оформляются в упрощенном порядке. "Гражданам достаточно направить только одно заявление через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте пенсионного фонда. Сведения проверяются в течение 5 дней, после чего назначается пособия", - пояснил он.

Министр также отметил, что выплаты получат семьи, которые до 1 июля получат право на материнский капитал. Планируются, что всего на неё могут рассчитывать семьи, в которых в общей сложности воспитывается 3,3 млн детей.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Распространение коронавируса COVID-19 Декретные и пособия на ребенка

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