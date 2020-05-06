Выстрел оборвал жизнь успешного бизнесмена Дмитрия Босова

Новости

Сборная России обыграла команду "Остального мира" на Кубке наций 22:41
МИД РФ: Москва осуждает попытку высадки наемников в Венесуэле 22:26
Минздрав Греции заверил, что комары не переносят коронавирус 22:25
Двести деятелей культуры и науки призвали изменить жизнь после пандемии 22:14
Минэкономразвития предложило автоматически продлить разрешения в туризме 22:07
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко 22:00
В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом 21:35
Собянин принял решение открыть с 12 мая все строительные и промпредприятия 21:32
Кокорин перечислил миллион рублей на лечение ребенка 21:30
Крымский вице-премьер покаялся за нарушение самоизоляции 21:29
Санкции за лесные пожары будут усилены в России 21:15
Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном 20:52
Министр науки и высшего образования Фальков находится в самоизоляции 20:48
Группа "АЛЛТЕК" подтвердила гибель Дмитрия Босова 20:33
В Подмосковье первым заработает строительство школ и детских садов 20:26
В Бахчисарае восстановили памятник местным партизанам 20:25
По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела 20:20
Найдена мутация, затрудняющая создание вакцины от коронавируса 20:20
Более 58 тысяч москвичей признаны безработными 20:16
В Петербурге составили 676 протоколов за нарушение самоизоляции 20:16
В Петербурге экс-главу "Метростроя" перевели под домашний арест 20:05
В Поморье пройдет онлайн-премьера фильма о Соловецкой школе юнг 19:47
Власти Сочи рекомендовали не бронировать путевки с 1 июня 19:42
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер 19:32
В Минприроды рассказали о комиссии по вопросам охраны Байкала 19:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 22:10
Рубрика: Происшествия

Смерть миллиардера

Выстрел оборвал жизнь успешного бизнесмена Дмитрия Босова
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 97(8151)
Вечером в среду Следственный комитет сдержанно объявил, что устанавливает обстоятельства ЧП в элитном подмосковном поселке. Там, как заявили в ведомстве, обнаружили тело "52-летнего местного жителя". Его имя в официальном сообщении СКР не было названо. Но буквально спустя несколько часов оно стало известно. Погибшим оказался миллиардер Дмитрий Босов.

Сначала на место происшествия выехали сотрудники СК из подмосковного Одинцова. Позже к ним присоединились следователи и криминалисты из областного следственного главка.

Погибший Дмитрий Босов занимал 86-ю строчку в списке Forbes. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, по предварительным данным, тело Босова с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории его дома в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4.

Корреспонденту "РГ" удалось выяснить, что никакой записки погибший не оставил. Со слов тех, кто работал на месте происшествия, причины смерти пока неясны. Как и пока непонятно, что предшествовало трагическим событиям. Были это проблемы со здоровьем, бизнесом или в личной жизни. Все это только предстоит выяснить следствию.

Официально Босов был в разводе. Хотя появилось сообщение, что полицию вызвала супруга погибшего. Но в Следственном комитете это не подтвердили. Там пока не установили, кто была женщина, которая находилась в доме Босова. Есть вопросы и по оружию. Неохотничье оружие попадает к состоятельным людям, как правило, в качестве подарка, так как официально купить тот же пистолет нельзя. И орудие убийства также было подарком. Но документы на пистолет следователи пока не видели.

Погибший занимал 86-ю строчку в списке "Форбс". Он крупнейший акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК, контролирующей группу "Сибантрацит", мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК "ВостокУголь".

Группа "АЛЛТЕК" подтвердила гибель Дмитрия Босова
Происшествия ЧП Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины
Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь
Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров