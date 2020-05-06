Выстрел оборвал жизнь успешного бизнесмена Дмитрия Босова

Вечером в среду Следственный комитет сдержанно объявил, что устанавливает обстоятельства ЧП в элитном подмосковном поселке. Там, как заявили в ведомстве, обнаружили тело "52-летнего местного жителя". Его имя в официальном сообщении СКР не было названо. Но буквально спустя несколько часов оно стало известно. Погибшим оказался миллиардер Дмитрий Босов.

Сначала на место происшествия выехали сотрудники СК из подмосковного Одинцова. Позже к ним присоединились следователи и криминалисты из областного следственного главка.

Погибший Дмитрий Босов занимал 86-ю строчку в списке Forbes. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, по предварительным данным, тело Босова с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории его дома в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4.

Корреспонденту "РГ" удалось выяснить, что никакой записки погибший не оставил. Со слов тех, кто работал на месте происшествия, причины смерти пока неясны. Как и пока непонятно, что предшествовало трагическим событиям. Были это проблемы со здоровьем, бизнесом или в личной жизни. Все это только предстоит выяснить следствию.

Официально Босов был в разводе. Хотя появилось сообщение, что полицию вызвала супруга погибшего. Но в Следственном комитете это не подтвердили. Там пока не установили, кто была женщина, которая находилась в доме Босова. Есть вопросы и по оружию. Неохотничье оружие попадает к состоятельным людям, как правило, в качестве подарка, так как официально купить тот же пистолет нельзя. И орудие убийства также было подарком. Но документы на пистолет следователи пока не видели.

Погибший занимал 86-ю строчку в списке "Форбс". Он крупнейший акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК, контролирующей группу "Сибантрацит", мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК "ВостокУголь".