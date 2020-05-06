Наш репортер побывал в усадьбе Здравнёво, которую патронирует Постоянный Комитет СГ

Автор знаменитых "Бурлаков на Волге" Илья Репин свой первый загородный дом купил в Витебской губернии. Это случилось в мае 1892 года. Почему так далеко от Санкт-Петербурга, где жил художник, неизвестно. Но благодаря этому творческому порыву мастера Здравнёво вошло в историю и стало общей ценностью для белорусов и россиян. Почти десять лет Илья Ефимович с мая по сентябрь отдыхал здесь с семьей и с любовью называл это место "своим государством".

Ежегодно в День Союзного государства в Здравнёво бывает Григорий Рапота. Здесь же традиционно проводятся пленэры для молодежи. Роман Щербенков

В конце прошлого века в усадьбе Репина открыли музей, а с начала нынешнего Здравнёво находится под опекой Союзного государства - почти каждое лето здесь бывает Государственный секретарь Григорий Рапота, всякий раз пополняя музейную экспозицию, а российско-белорусские пленэры и выставки в дни "Славянского базара" стали традицией.

В 2020 году название репинской усадьбы особенно хочется связать со словом "здоровье". Но нет - раньше это место называлось Дровнево. На вопрос "откуда?" белорусский крестьянин отвечал: "З Драўнёва". Так, по преданию, родилось Здравнёво. И хотя Репину имение продали как Софиевку (владелицу звали Софья), художник выбрал более живописное имя для своей дачи. Домик и землю Илья Репин приобрел на гонорар за картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Шедевр купил для царской коллекции император Александр за 35 тысяч рублей. Имение на берегу Западной Двины стоило 12.

В 48 лет Репин вдохновенно окунулся в сельский быт и устроил все по своему вкусу. Перестроил дом (его причудливый вид и сегодня восхищает гостей), выкопал пруд, посадил липовую аллею, заложил яблоневый сад, облагородил набережную Двины, соорудил причал. Художник многое делал лично, трудился наравне с рабочими. И, конечно, много писал. За восемь летних сезонов Репин создал более 40 картин и рисунков, в том числе "Осенний букет", "Лунная ночь. Здравнёво", "Дуэль", а также многочисленные этюды и эскизы. Известный факт: прообразом репинского "Белоруса" стал местный крестьянин Сидор Шавров. Его предки до сих пор живут неподалеку. В Здравнёво есть отличная копия этой знаменитой картины - подарок Союзного государства, а оригинал хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге.

В последний раз Репин приезжал в имение летом 1904 года, но еще какое-то время здесь отдыхали его первая жена и дети - Вера, Надежда, Татьяна и Юрий. В усадьбе ушел из жизни 90-летний отец Репина, появились на свет правнуки художника. После революции Татьяна Ильинична отдала две комнаты под начальную школу, преподавала в ней вместе со своей дочерью. Последние Репины покинули Здравнёво в 1930 году. Деревянную усадьбу они продали крестьянам на дрова - нужны были деньги. Сохранились только фрагменты фундамента. Усадьбу по фотографиям и рисункам отстроили в 1988-м, в 1995-м она сгорела, потом снова восстала из пепла.

Бессменный директор музея-усадьбы Репина "Здравнёво" Алексей Сухоруков вспоминает:

- Еще в 70-х годах прошлого века запланировали строительство Дома творчества художников, с выставочным залом, клубом и домиками для жилья: что-то вроде академической дачи, которая есть в Подмосковье. Но успели открыть только сам музей-усадьбу в 1988 году. Потом планы спутал пожар. Лишь в 2000-м удалось восстановить усадьбу - ее открыли во время "Славянского базара" в присутствии Президента Беларуси Александра Лукашенко. Сюда потянулись туристы, поклонники творчества великого художника. Вскоре в Санкт-Петербурге появилось неформальное объединение дарителей "Круг друзей Здравнёво", который возглавила Наталья Баклан. Они помогли обставить усадьбу в духе репинских времен. А с того момента, как здесь впервые побывал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, музейная экспозиция стала прирастать цифровыми копиями работ Репина. Картины воссозданы в натуральную величину, выполнены на самом высоком уровне и полностью воспроизводят оригинал.

Есть надежда, что при поддержке Союзного государства будет создана вторая очередь музейного комплекса

В 2013 году впервые состоялась передача четырнадцати копий работ Ильи Репина, через год музей получил еще семнадцать копий. Теперь в Здравнёво можно увидеть автопортрет художника, написанный им в 1887 году, портреты его отца, жены ("Отдых"), дочери ("На охоте"), "Белоруса" и знаменитых "Запорожцев". К 170-летию со дня рождения художника Постоянный Комитет Союзного государства пополнил экспозицию музея-усадьбы "Здравнёво" копиями картин художников-передвижников: "Неизвестная" Крамского, "Девочка с персиками" Серова, "Бабушкин сад" Поленова и другими работами знаменитых авторов.

Есть надежда, что при поддержке Союзного государства создание второй очереди музейного комплекса Здравнёво станет реальностью. Уже готова проектно-сметная документация на строительство двухэтажного здания. На первом этаже разместятся два выставочных зала на 100 и 75 квадратных метров, на втором - помещения для научных сотрудников и небольшой конференц-зал. В здании будет климат-контроль, это даст возможность хранить ценные экспонаты.

Григорий Рапота не раз говорил о том, что возрожденная усадьба русского художника в Беларуси должна развиваться как музейный, выставочный, образовательно-методический центр творческих инициатив. В год 175-летия Репина, которое отмечалось в 2019-м, в Здравнёво прошла медиасессия "Союзное государство: как передать культурный код молодежи". Именно тогда великого живописца не без юмора назвали первым гражданином Союзного государства. Григорий Алексеевич сказал, что Репин - наш общий художник, и тут большое поле для интерпретации, и, по сути, все будет правдой: - Он обладал уникальным культурным кодом, который был передан последующим поколениям. Я не говорю о генетике - о сыне, который также стал очень хорошим художником, а именно о культурном коде. На картинах Репина мы воспитывались, в учебниках были иллюстрации его картин. Да и нет ни одного знакового музея на постсоветском пространстве, где нет хотя бы одной работы Репина.

В этом году посещение музея-усадьбы "Здравнёво" также входит в программу визита Григория Рапоты на "Славянский базар в Витебске", есть планы снова пополнить музейную экспозицию. Если сложится благоприятная эпидемиологическая обстановка, это событие, как всегда, состоится в июле, в День Союзного государства.

И пусть нынешней весной в усадьбе как никогда тихо (ни одного туриста), Здравнёво надеется на скорую встречу.

Досье "СОЮЗа"

7 мая 1892 года Репин писал дочери Льва Толстого, что он находится в Западном крае, близ Витебска. Вот цитата: "...Очень ладный кусочек... Я был 1 мая там. Тепло, зелено, поют соловьи. И мне не хотелось уезжать оттуда". Здравнёво ежегодно посещают более 20 тысяч туристов. 80 процентов из них - из России.