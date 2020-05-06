Жители разных стран рассказали, как проходит их жизнь в период карантина

Коронавирус стал той общей бедой, которая сблизила людей планеты и вынудила почти весь мир сделать одно и то же - закрыться дома, отказавшись от прогулок, походов в кафе и всего того, что было нам так привычно. "РГ" побеседовала с жителями разных стран, чтобы узнать, как они переносят карантин и как он изменил их жизнь.

Элисон Бирн, сотрудница местного отеля в городке Нью-Росс, Ирландия:

- Моя жизнь кардинально изменилась 12 марта, когда нам объявили, что школы и университеты закроются из-за COVID-19. Когда услышала новость об этом по радио на работе, мы все сначала даже как-то не поверили, что это действительно происходит. Проработали еще два дня, а потом отель закрылся, и с тех пор я сижу дома.

С введением жестких карантинных мер города как будто вымерли. У границ моего городка полицейские открыли КПП на въезд и выезд, и вас не пропустят, если вы не скажете, зачем вы едете, и не покажете удостоверение личности. Кстати, без документов нельзя даже спортом заниматься на улице. Если полицейские поймут, что вы вышли из дома без острой необходимости, вас отправят восвояси, а если не повинуетесь - штраф в 2 500 евро или полгода тюрьмы. Помимо этого, нам запрещено посещать дома других людей, даже если там живут члены нашей семьи. Но люди не возмущаются, протестов против таких ограничений у нас нет. Есть, конечно, активисты, которые обвиняют правительство в ущемлении наших прав, но их мало кто поддерживает. Люди верят властям. Правда, сейчас в обществе, как мне кажется, доминирует мнение, что худшее уже позади, и из-за этого многие становятся чрезмерно самоуверенными и все чаще выходят на улицы. На дорогах снова пробки.

Некоторых людей, в том числе и меня, сейчас больше волнует уже не вирус, а финансовые и экономические вопросы. Например, многие, кто потерял работу, получают еженедельное пособие в размере 350 евро. Совсем скоро срок действия этой "акции" должен закончиться, а новых мер никто пока не объявлял. Для сравнения: обычное еженедельное пособие по безработице в Ирландии - 204 евро. Никто не хочет снова получать так мало, поэтому мы ждем, что правительство предпримет дальше. Будущее очень неопределенно!

Аннастейша Фицжеральд, студентка, Голуэй, Ирландия:

- В начале в Ирландии карантин должен был продлиться всего три недели, но пока он продолжается. И люди теряют терпение. Несмотря на всяческие запреты на передвижение, ирландцы ездят в свои загородные дома и по стране. Я нахожусь в Коннемаре (это область в графстве Голуэй на западе Ирландии) с середины марта, и за последнюю неделю видела очень много машин, которые приехали сюда из Дублина. Это вызывает особую тревогу, потому что именно в столице больше всего случаев заражения коронавирусом.

Однако на меня карантин не оказал какого-то пагубного влияния. Конечно, немного тяжело учиться и готовиться к экзаменам дома, но мне определенно нравится жизнь во время локдауна! А все из-за того, что я нахожусь за городом. Тут столько всего можно делать, и природа вокруг такая красивая! Раньше я неоднократно приезжала в Голуэй чтобы навестить свою семью (я учусь в Дублине), но только сейчас я поняла, как здесь здорово. Даже пение птиц по утрам.

Карантин научил меня ценить то, что я имею. Конечно, не хватает моих друзей и путешествий, но не в моих силах как-то повлиять на ситуацию, и я приняла это.

Валерия, менеджер по продажам, Торонто, Канада:

- Мы с моим молодым человеком ездим за продуктами раз в неделю, но часто я остаюсь в машине, а он идет в магазин. У некоторых продуктовых, из-за того, что люди пытаются стоять в двух метрах друг от друга, выстраиваются длинные очереди. Но многие супермаркеты и рестораны работают на вынос, нужно лишь заранее по телефону или онлайн заказать все, что тебе нужно, и приехать в назначенный продавцом временной промежуток. Со стороны это выглядит так, будто покупаешь что-то запрещенное: ты подъезжаешь к магазину, сотрудник из окна спрашивает твое имя или номер заказа, выносит покупки, заходит обратно, и только после этого ты можешь выйти из машины и забрать все, что купил. Власти говорят, что если Канада начнет постепенно ослаблять карантинные меры, то торговые точки после открытия будут пока работать как раз в таком режиме: заказал-приехал-забрал. То же самое с ресторанами и кафе, все будет только по записи, с контролем количества человек. В основной своей массе канадцы относятся к ограничительным мерам с пониманием и терпением.

Правда, некоторые, как и в США, выходят на протесты например в Ванкувере или у нас, в Торонто, требуя, чтобы все открыли. Но таких мало, и никто к ним серьезно не относится. Люди стараются соблюдать рекомендации властей о мерах предосторожности, ходят в масках и перчатках (хоть это и не обязательно), стараются соблюдать социальную дистанцию. Кстати, ее здесь называют чаще физической, чтобы подчеркнуть, что социально мы, наоборот, сближаемся и сейчас как никогда важно поддерживать связь с друг другом, пусть и онлайн. Полицейские очень строго следят за соблюдением дистанции, постоянно патрулируют улицы пешком, на машинах, велосипедах, лошадях. Их немало в местах, где обычно собирается много народу. Например в Хай-парке в Торонто, где сейчас цветет сакура. Ее даже пришлось огородить, чтобы люди не приходили и не фотографировались с ней, как обычно. Чтобы совсем не лишать нас такой красоты, устроили онлайн-трансляцию.

Штраф за нарушение дистанции может достигать аж пяти тысяч канадских долларов. Выходить на улицу можно, главное - держаться от прохожих на нужном расстоянии. Если вы вышли с кем-то, с кем живете в одной квартире, то у вас обязательно должны при себе быть документы, подтверждающие это. Обычно люди показывают водительские права. Если же документов нет - штраф. Я не могу сказать, что боюсь коронавируса, дело здесь скорее в волнении и неопределенности - пока не ясно, когда все это закончится и все вернется на круги своя. Но мы с моим молодым человеком находим, чем себя занять. Я, например, много читаю и отдыхаю от работы.

Жюли (имя изменено), бизнес-аналитик, Женева, Швейцария:

- Здесь все достаточно спокойно, какой-то паники не чувствую. Маски носить не обязательно, на свое усмотрение, и мало кто в них ходит. Гулять тоже не запрещают, а правило "сидеть дома" работает больше как рекомендация. Но к вирусу люди относятся серьезно - по крайней мере в моем окружении я не слышала, будто это какой-то всемирный заговор и фантазии. Нам разрешено встречаться группами до пяти человек, держа дистанцию в два метра. Слышала, что если на вечеринке собирается более пяти человек, то выписывают штраф в 150-200 франков. Как-то мы с подругой сидели в парке и, честно признаться, дистанцию не держали. В итоге к нам подошли полицейские и попросили отсесть друг от друга, но не оштрафовали.

Я лично вируса не боюсь, хотя и отсидела месяц дома безвылазно, разве что за продуктами выходила. Это, конечно, имело свои последствия. Работа из дома и отсутствие живого общения - большой стресс. Но есть и приятные моменты: я стала чаще убираться и медитировать. Медитация меня просто спасает, потому что каждое утро у нас по работе созвон с включенными камерами, а мой начальник очень любит мучить вопросами. Еще я стала больше ценить возможность просто гулять по городу. Совсем недавно очень долго гуляла и будто заново открыла для себя парки, набережную, даже запахи острее чувствовались. Но со следующей недели мы уже выходим на работу в офис - правительство постепенно ослабляет карантин. Некоторые мои знакомые уже вышли.