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Рубрика: Общество

Археологи отыскали золото династии Мин

Текст: Денис Передельский
Фото: Xinhua/Liu Kun Фото: Xinhua/Liu Kun
Фото: Xinhua/Liu Kun

В Китае археологи завершили третий этап раскопок, которые с 2017 года проводятся на юго-западе страны. В ходе работ они извлекли из земли около 10 тысяч артефактов династии Мин, большинство из которых выполнены из золота и серебра.

Как сообщает Archaeology News Network, археологи обнаружили весьма ценные, не только с исторической точки зрения, предметы во время заключительного сезона раскопок на историческом месте Цзянкоу Ченьинь в провинции Сычуань.

Фото: Antoine Valois / Inrap
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Здесь в XVII веке, на берегу реки Миньцзян, в поздний период правления династии Мин (1368-1644 гг. н.э.) произошло одно из крупнейших сражений так называемой Крестьянской войны. Возможно, именно тогда и были утеряны артефакты.

Исследователи подняли из земли, в основном, изделия из золота и серебра, в том числе монеты, слитки, посуду и ювелирные украшения, такие как кольца и браслеты.

Ранее здесь же в русле реки было найдено около 42 тысяч реликвий. Но последний сезон принес самые впечатляющие находки. По мнению ученых, многие обнаруженные предметы принадлежали лично наследному принцу династии Мин.

На это, в частности, указывает квадратная золотая печать с черепаховой ручкой. Она точно принадлежала наследному принцу, о чем свидетельствуют иероглифы на ней. Так, на печати написано "Ши Цзы", то есть первый сын среди наследных принцев.

Также печать украшена иероглифом "Шу" - это альтернативное название современной провинции Сычуань. К слову, подобная реликвия найдена в Китае впервые. Печать содержит 95 процентов золота. Длина ее сторон составляет 10 сантиметров, а толщина печати - три сантиметра.

Сообщается, что заключительный в этом году этап раскопок длился более трех месяцев - с января по апрель. За это время ученые тщательно изучили площадь в 5000 квадратных метров.

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