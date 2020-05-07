Аэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей

Российские аэропорты могут получить до июля 2020 года субсидии на общую сумму 10,1 миллиарда рублей для поддержки в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания у президента России Владимира Путина глава Минтранса Евгений Дитрих.

Он пояснил, что ведомство предварительно согласовало выделение суммы с Минфином.

"Мы проработали (вопрос, - прим. "РГ") с Минфином, и предварительно согласована сумма в размере 10,1 миллиарда рублей так же, как и у авиакомпаний, на срок до июля месяца. Прошу вас поддержать выделение этой суммы как неотложной меры для поддержки аэропортов", - сказал Дитрих. Он отметил, что аэропорты ранее остались за рамками поддержки. Между тем, у некоторых из них есть серьезные проблемы по оплате труда сотрудников, по аренде, они, как авиаторы, столкнулись со снижением пассажиропотока.

Позже аэропортам, а также авиакомпаниям может понадобиться еще 30 миллиарда рублей, отметил Евгений Дитрих. Этот вопрос будут обсуждать после рассмотрения динамики работы отрасли в мае и июне с учетом возможностей федерального бюджета, добавил министр.