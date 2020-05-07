"Академик Черский" идет за трубами для "Северного потока-2"

Главный претендент на достройку "Северного потока-2" трубоукладчик "Академик Черский" отплыл из Калининграда в немецкий порт Мукран, куда должен прибыть 8 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Vesselfinder.com.

Порт Мукран считается логистическим центром "Северного потока-2". Здесь хранятся трубы для достройки российского газопровода. Здесь же сейчас находится трубоукладочная баржа "Фортуна", которая также может принять участие в работах.

"Академик Черский" вышел из порта Находка на Дальнем Востоке 10 февраля этого года, проплыл вдоль берегов Азии, вокруг Африки и Западной Европы. Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским". По мере движения судна на запад конечными пунктами его путешествия указывались порты в Сингапуре, Индии, Мадагаскаре, на Канарских островах, в Шотландии и дважды в Египте. Вероятнее всего это делалось, что бы избежать противодействия со стороны государств - противников российского газопровода.

Проблемы с достройкой "Северного потока-2" были вызваны санкциями США против российских морских газопроводов в Европу. Под американские ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой этих труб на глубинах более 100 футов (30 метров). После введения санкций США потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство "Северного потока-2". В результате сроки запуска газопровода были перенесены примерно на год.

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды либо исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На сегодняшний день уложено более 2 300 км труб "Северного потока-2" из примерно 2 460 км, то есть 94% от общей его протяжённости.