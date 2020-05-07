Английскую больницу украсила новая картина знаменитого художника Бэнкси

В Саутгемптонской больнице Великобритании появилась новая работа знаменитого уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

На картине ребенок играет куклой-медсестрой в образе супергероя, есть и подпись - "Тот, кто все меняет". Так мастер стрит-арта выразил свою благодарность врачам за их работу.

Картина будет висеть в больнице до осени, после чего ее выставят на аукцион, а деньги с него передадут Национальной службе здравоохранения Великобритании.