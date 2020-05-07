Арендаторы стали чаще снимать "гибкие" офисы

Доля "гибких" офисов на рынке недвижимости вырастет по итогам 2020 года на 50%, считают аналитики компании Space 1. При этом запросы арендаторов в последнее время существенно поменялись.

Гибкие офисы - относительно новый формат офисов, которые можно быстро адаптировать по площади или планировке под конкретного клиента. Спрос на эту недвижимость сейчас заметно увеличился, в том числе за счет притока в этот сегмент арендаторов, которые отказываются от классической аренды, отмечают эксперты.

Раньше гибкие офисы были востребованы в основном IT и telecom-компаниями, банками и проектными командами. Но после начала пандемии этими площадями начали интересоваться также ритейл, окологосударственные, производственные и FMCG-компании (занимающиеся товарами повседневного спроса).

При этом нынешняя ситуация скорректировала запросы арендаторов. К примеру, они запрашивают меньше, чем раньше, постоянных рабочих мест. Те, кто в начале года интересовался офисами на 100 мест, теперь просят 80 постоянных мест и 20 для временной работы. Обязательными стали зоны hotdesking (работа за одним большим столом нескольких сотрудников). Увеличился спрос на комнаты для совещаний, кабины для телефонных переговоров, добавились требования к полноценному оборудованию для видеоконференций.

Изменился и средний срок аренды. Раньше компании интересовала возможность выхода из договора через полтора-два года и более. Сейчас этот срок сократился до года. При этом за большую свободу маневра во времени компании готовы доплачивать 10-15% к ставке.