АТОР: Первыми откроются отели с медицинской лицензией

Новости

Турнир, который состоится: РЕН ТВ покажет поединки UFC в прямом эфире 11:29
Skoda рассказала, когда новый Rapid появится у дилеров в России 11:25
Администратор паблика "Омбудсмен полиции" задержан в Москве за шантаж 11:22
Глава Крыма не исключил срыв курортного сезона в 2020 году 11:16
В Прикамье с диагнозом коронавирус умер восемнадцатый пациент 11:12
В Мосгордуме призвали ужесточить наказание для нарушителей карантина 11:11
УАЗ выпустит экономичный "Пикап" 11:10
Ростуризм завершает разработку плана по восстановлению туротрасли 11:07
Минпросвещения предложило создать правительственную комиссию по русскому языку 11:07
В Ирландии могут ввести дополнительный выходной для поддержки туризма 11:05
В Крыму подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом 11:03
Могут ли магазины для взрослых работать в пандемию 10:57
Во Владивостоке возвели патриотический монумент "Стена памяти" 10:55
Сбербанк бесплатно продлил аренду банковских ячеек 10:50
Сотрудники Московского авиацентра совершили в апреле 41 вылет 10:50
Врач назвала внешние признаки, указывающие на проблемы с кишечником 10:42
С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим 10:40
В Волгограде три человека погибли в ДТП 10:39
В Забайкалье начался протиВОВирусный онлайн-квест "Азимут на Победу" 10:37
Верховный суд Израиля одобрил формирование правительственной коалиции 10:34
Бронеавтомобиль "Атлет" запустят в серию в 2021 году 10:33
Работа над сценарием сериала о "Женщине-Халке" завершена 10:33
Сергунина: Бизнес всех регионов может использовать сервисы МИК 10:30
Видео: пожилой водитель застрял на узкой пешеходной дорожке моста 10:30
В Прикамье у бутлегеров изъято 10 000 литров поддельного алкоголя 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 11:04
Рубрика: Экономика

АТОР: Первыми откроются отели с медицинской лицензией

Текст: Евгений Гайва
В процессе постепенного снятия ограничений первыми в России смогут открыться отели, обладающие медицинской лицензией, считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). Таких отелей в России всего около 2-3%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, отели получают медицинскую лицензию на кабинет первой доврачебной помощи. Хотя в этом случае предполагается только реагирование на какие-то случаи плохого самочувствия отдыхающих.

В других случаях при отелях могут открываться различные небольшие курортные клиники или поликлиники, реже - многопрофильные медицинские центры. В таких учреждениях часто развернуты физиотерапевтические отделения, которые по составу услуг мало чем отличаются от современного санатория, полагают в АТОР.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Российские санатории и отели откажутся от "шведского стола"

Наличие медицинской лицензии повышает привлекательность отеля и может способствовать притоку клиентов в низкий сезон. При этом, отель с медицинской лицензией отличается от санатория тем, что продает услуги по размещению отдельно от медицинских услуг. А санаторий предлагает услугу санаторно-курортного лечения, которая оказывается по санаторно-курортной путевке. Услуги по размещению облагаются НДС, а медицинские услуги - не облагаются.

Всего в России насчитывается более 20 тысяч отелей, то есть медицинской лицензией обладают около 500 отелей. Однако в Федерации рестораторов и отельеров перспективы открытия этих отелей оценивают очень сдержанно. Таких отелей минимальное количество, и главное, не наличие лицензии, а все же снятие ограничений, считает вице-президент Федерации Сергей Колесников. "Пока не отменят отправку приехавших туристов в обсерваторы на 14 дней, не откроют музеи, не запустят в полной мере авиарейсы, отели не откроются", - пояснил он "РГ".

Экономика Туризм

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку авиакомпаний
Силуанов: Никаких "заморозок" и конвертации депозитов не будет
Участвующие в борьбе с COVID медики будут дополнительно застрахованы
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам