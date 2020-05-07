АТОР: Первыми откроются отели с медицинской лицензией

В процессе постепенного снятия ограничений первыми в России смогут открыться отели, обладающие медицинской лицензией, считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). Таких отелей в России всего около 2-3%.

В частности, отели получают медицинскую лицензию на кабинет первой доврачебной помощи. Хотя в этом случае предполагается только реагирование на какие-то случаи плохого самочувствия отдыхающих.

В других случаях при отелях могут открываться различные небольшие курортные клиники или поликлиники, реже - многопрофильные медицинские центры. В таких учреждениях часто развернуты физиотерапевтические отделения, которые по составу услуг мало чем отличаются от современного санатория, полагают в АТОР.

Наличие медицинской лицензии повышает привлекательность отеля и может способствовать притоку клиентов в низкий сезон. При этом, отель с медицинской лицензией отличается от санатория тем, что продает услуги по размещению отдельно от медицинских услуг. А санаторий предлагает услугу санаторно-курортного лечения, которая оказывается по санаторно-курортной путевке. Услуги по размещению облагаются НДС, а медицинские услуги - не облагаются.

Всего в России насчитывается более 20 тысяч отелей, то есть медицинской лицензией обладают около 500 отелей. Однако в Федерации рестораторов и отельеров перспективы открытия этих отелей оценивают очень сдержанно. Таких отелей минимальное количество, и главное, не наличие лицензии, а все же снятие ограничений, считает вице-президент Федерации Сергей Колесников. "Пока не отменят отправку приехавших туристов в обсерваторы на 14 дней, не откроют музеи, не запустят в полной мере авиарейсы, отели не откроются", - пояснил он "РГ".