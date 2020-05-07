Бирюков: Ежедневную дезинфекцию московских подъездов продлили на месяц

Еще месяц по столичным поездам будут ходить коммунальщики с дезинфицирующим раствором. Столичные власти продлили до начала июня проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главная цель масштабной дезинфекции подъездов, которая проводится с конца марта, - предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Для этого ежедневно обрабатываются специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки", - отметил Петр Бирюков.

Кроме того, по его словам, тщательно протираются и обрабатываются дезинфицирующим раствором все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов.

"Все используемые препараты абсолютно безопасны для людей и животных, они также не повреждают поверхности", - подчеркнул заммэра Москвы.

Он отметил, что в городе усилен контроль за качеством и регулярностью проведения дезинфекции.

"Нашими специалистами ведется постоянный мониторинг в сети Интернет сообщений жителей о недобросовестном исполнении обязанностей сотрудниками коммунальных служб. По каждому случаю проводится тщательная проверка и при подтверждении нарушения к сотруднику применяются строгие меры, вплоть до увольнения", - сказал глава комплекса городского хозяйства.

По его словам, горожане могут сообщать о таких нарушениях в Мосжилинспекцию, сотрудники которой ежедневно контролируют выполнение управляющими организациями работ по дезинфекции подъездов.

"Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более 6 тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети", - сообщил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что информация о выявленных нарушениях направляется в управляющие организации для оперативного устранения нарушений.

Заммэра сообщил, что все управляющие организации обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор.