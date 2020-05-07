Бразильский суд оставил в силе 17-летний срок для Лулы да Силвы

Федеральный суд города Порту-Алегри на юге Бразилии сообщил, что сохранил в силе наказание бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Силве по одному из вменяемых ему обвинений в коррупции. Некогда самому популярному политику страны грозит 17 лет тюремного заключения.

Слушания по обжалованию решения суда по делу вокруг недвижимости в городке Атибая близ Сан-Паулу начались 27 апреля. Они проходили в режиме видеоконференции из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Бразилии. Судьи изначально отвергли прошение защиты о переносе заседания до стабилизации эпидемиологической обстановки, которая позволила бы обеспечить личное присутствие в зале Лулы да Силвы.

Судьи единогласно отклонили обжалование своего предыдущего решения, оглашенного в ноябре 2019 года. Тогда экс-президента приговорили к тюремному заключению сроком в 17 лет, один месяц и десять дней. Он был признан виновным в получении взятки в виде строительных и дизайнерских услуг при ремонте поместья в городке Атибая близ Сан-Паулу.