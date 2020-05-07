Будет ли дальше снижаться курс рубля

Курс российской валюты завершил накануне основную торговую сессию на Московской бирже снижением к доллару и евро. Слабость рубля во многом обусловлена раскладом сил на глобальном рынке.

Кроме того, что доллар усиливает свои позиции, также наблюдается укрепление японской иены, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Традиционно подобную динамику рынка принято ассоциировать с низкими аппетитами к риску. "Соответственно, после бурного укрепления накануне рубль накрыла волна фиксации прибыли, но ее влияние компенсируется продолжающимся ростом котировок нефти", - отмечает Кочетков.

Кроме того, российский Минфин выступил против схемы покупки ОФЗ государственными банками при условиях продления сроков РЕПО. "Минфин с опаской смотрит на такие предложения", - заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Ведомостям". Соответственно, надежды на формирование подобия пирамиды несколько увяли, а с ними и повышенный спрос на рубли, указывает Кочетков.

На первых майских праздниках дополнительным фактором давления на курс рубля стало отсутствие операций Банка России, но тем не менее рубль показал динамику лучше других валют развивающихся стран, отмечает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. В ближайшие две недели из-за длинных выходных активность торгов на российском рынке будет пониженной, поэтому без поддержки ЦБ курс может нервно отреагировать в случае появления негативных новостей на западных рынках, допускает он. Тем не менее, вероятнее всего, курс российской валюты останется вблизи 74-75 рублей за доллар, прогнозирует Кадулин.