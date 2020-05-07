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07.05.2020 13:55
Рубрика: В мире

Бундестаг не согласился с национализацией Lufthansa

Текст: Александр Саможнев

Вопрос об оказании помощи со стороны государства авиакомпании Lufthansa в размере 10,1 миллиарда евро в обмен на 25,1 процента акций предприятия и участия в наблюдательном совете повис в воздухе. Депутаты фракции ХДС/ХСС в бундестаге, входящей в правящую коалицию, не согласились с огосударствлением перевозчика и усилением на него политического влияния. Об этом стало известно после непубличного заседания правления, сообщает газета Handelsblatt.

Фото: EPA-EFE/ANDREAS GORA / POOL
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По словам министра транспорта Германии Андреаса Шойера (ХСС), Lufthansa доказала, что она может быть успешной благодаря "гибким экономическим действиям". Однако, как показывает практика, другие крупные компании с участием государства такой гибкости лишились. Шойер также отметил, что потребуется огромная сумма, но речь идет о поддержке системно важного игрока, продвигающего в мире марку "Сделано в Германии".

Председатель ХСС Маркус Сёдер выступил против национализации Lufthansa. По его словам, государство должно действовать "как молчаливый партнер, а не как акционер". Цель состоит в том, чтобы компания оставалась сильной и в будущем.

Фото: AFP/THOMAS KIENZLE
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Усиление влияния государства было бы неуместным для компаний, которые были конкурентоспособными до кризиса, заявил, со своей стороны министр экономики Петер Альтмайер в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Он отверг возможность оказания госпомощи и выплату щедрых дивидендов акционерам.

Ранее председатель совета директоров Lufthansa Карстен Шпор подтвердил в ходе видеоконференции с акционерами, что государственный пакет для спасения компании находится в пределах досягаемости после нескольких недель переговоров и споров. "Мы убеждены, что, учитывая переговоры с федеральным правительством, нам не придется прибегать к процедуре банкротства", - подчеркнул Шпор. По его словам, из-за ограничений в связи с коронавирусом Lufthansa теряет по 1 миллиону евро в час.

В мире Европа Германия

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