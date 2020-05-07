Бундестаг не согласился с национализацией Lufthansa

Вопрос об оказании помощи со стороны государства авиакомпании Lufthansa в размере 10,1 миллиарда евро в обмен на 25,1 процента акций предприятия и участия в наблюдательном совете повис в воздухе. Депутаты фракции ХДС/ХСС в бундестаге, входящей в правящую коалицию, не согласились с огосударствлением перевозчика и усилением на него политического влияния. Об этом стало известно после непубличного заседания правления, сообщает газета Handelsblatt.

По словам министра транспорта Германии Андреаса Шойера (ХСС), Lufthansa доказала, что она может быть успешной благодаря "гибким экономическим действиям". Однако, как показывает практика, другие крупные компании с участием государства такой гибкости лишились. Шойер также отметил, что потребуется огромная сумма, но речь идет о поддержке системно важного игрока, продвигающего в мире марку "Сделано в Германии".

Председатель ХСС Маркус Сёдер выступил против национализации Lufthansa. По его словам, государство должно действовать "как молчаливый партнер, а не как акционер". Цель состоит в том, чтобы компания оставалась сильной и в будущем.

Усиление влияния государства было бы неуместным для компаний, которые были конкурентоспособными до кризиса, заявил, со своей стороны министр экономики Петер Альтмайер в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Он отверг возможность оказания госпомощи и выплату щедрых дивидендов акционерам.

Ранее председатель совета директоров Lufthansa Карстен Шпор подтвердил в ходе видеоконференции с акционерами, что государственный пакет для спасения компании находится в пределах досягаемости после нескольких недель переговоров и споров. "Мы убеждены, что, учитывая переговоры с федеральным правительством, нам не придется прибегать к процедуре банкротства", - подчеркнул Шпор. По его словам, из-за ограничений в связи с коронавирусом Lufthansa теряет по 1 миллиону евро в час.