Указ главы Республики Бурятия от 6 мая 2020 года № 93 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Новости

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом 21:50
На Дону школьники установили имена погибших в 1942 году красноармейцев 21:36
Минобороны сообщает о более чем 3,3 тысячи заразившихся коронавирусом 21:33
Республика Сербская вновь получает помощь из России для борьбы с COVID-19 21:30
Инфекционист Минздрава: Вирус не должен циркулировать более 100 дней 21:23
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России 20:58
Росстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8% 20:58
В Калмыкии выздоровела 90-летняя пациентка, переболевшая COVID-19 20:54
Саакашвили назначили главой исполкома национального совета реформ Украины 20:53
Карантин на Украине продлится до 22 мая 20:42
Майкл Калви останется под домашним арестом еще на три месяца 20:40
В Мордовии отреставрировали памятник героям ВОВ, обшитый сайдингом 20:33
МИД: Выплачен первый транш помощи для россиян за рубежом 20:18
Число больных, скончавшихся от коронавируса в Подмосковье, выросло до 156 20:07
Пушилин: Украинские силовики намеренно ведут огонь по детям и молодежи 20:07
Вокалист Bad Company Брайан Хоу умер от остановки сердца 19:45
Звезды Мариинского театра споют песни военных лет 19:38
Россияне начали скупать в банках золотые слитки и монеты 19:37
В Керчи завершили реконструкцию обелиска Славы на горе Митридат 19:33
Раскрыт секрет татуировки на лбу Джокера Джареда Лето 19:20
В Челябинской области сотрудник Росгвардии спас село от пожара 19:17
В Петербурге у вылечившихся от COVID-19 начался забор плазмы 19:11
Хищный кальмар возрастом 200 миллионов лет окаменел вместе с жертвой 19:10
Студия Marvel запустила в производство проект о Призрачном гонщике 19:05
В Крыму скончался пилот совершившего жесткую посадку Ми-35 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 мая 2020 г.

Указ главы Республики Бурятия от 6 мая 2020 года № 93 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87):

1.1. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. Работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары;

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

специализированных объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 2 к настоящему указу;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

специализированных объектов розничной торговли, осуществляющих деятельность по торговле книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами, автотранспортными средствами, цветами и растениями, мебелью, бытовой техникой и электроникой;

специализированных объектов по оптовой продаже отходов и лома.

Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента и (или) места проведения работ (без организации пунктов выдачи товара). Прием заявок осуществлять удаленно, посредством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 10 мая 2020 года.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией