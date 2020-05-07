Указ главы Республики Бурятия от 6 мая 2020 года № 93 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87):

1.1. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. Работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары;

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

специализированных объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 2 к настоящему указу;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

специализированных объектов розничной торговли, осуществляющих деятельность по торговле книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами, автотранспортными средствами, цветами и растениями, мебелью, бытовой техникой и электроникой;

специализированных объектов по оптовой продаже отходов и лома.

Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента и (или) места проведения работ (без организации пунктов выдачи товара). Прием заявок осуществлять удаленно, посредством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 10 мая 2020 года.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







