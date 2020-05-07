ЦБ: Безработица в России выросла в марте до 4,6 процента

Уровень безработицы в России в марте этого года вырос до 4,6% по сравнению с 4,4% в феврале этого же года. При этом прирост реальной заработной планы в первом квартале 2020 года составил 5,6-6%, а реально располагаемые доходы населения снизились на 0,2%. Такую информацию приводит Банк России в очередном выпуске информационно-аналитического комментария "Экономика: факты, оценки, комментарии".

"В марте 2020 года деловая активность в российской экономике ослабла под влиянием значимого снижения внешнего спроса в условиях пандемии коронавируса, - отмечают авторы комментария. - Объем промышленного производства снизился преимущественно за счет уменьшения добычи полезных ископаемых и сокращения выпуска инвестиционных товаров".

При этом в марте оставалась высокой потребительская активность. В преддверии перехода на самоизоляцию отмечалось ускоренное увеличение продаж товаров повседневного спроса.

"Рост оборота розничной торговли ускорился, - отмечают в Банке России. - Его годовые темпы прироста находились на максимальных уровнях с 2012 года, что оказывало поддержку годовой динамике экономической активности. Население финансировало повышенный спрос в том числе за счет сбережений".

Прирост ВВП в первом квартале (в годовом выражении) Банк России оценивает в интервале от 1,5 до 2,0 процента. В своих прогнозных расчетах эксперты исходят из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне и это создаст предпосылки для восстановления экономической активности в третьем квартале года. Тем не менее, общее падение ВВП за год эксперты ожидают от 4 до 6 процентов. При этом допуская оговорку, что эта оценка в значительной степени зависит от сроков и скорости смягчения ограничительных мер.