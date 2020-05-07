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07.05.2020 12:02
Рубрика: Экономика

ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров

Текст: Игорь Зубков
Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и нелегальных кредиторов, увеличение количества сайтов и платформ, предлагающих заработок на криптовалютах, а также прогнозирует всплеск предложений от так называемых раздолжнителей.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Мошенникам благоприятствуют волатильность финансовых рынков, снижение доходов граждан и режим самоизоляции. За январь-март ЦБ выявил 37 финансовых пирамид, 254 "черных" кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Нелегальные форекс-дилеры на самом деле никаких финансовых услуг не оказывают, а просто вовлекают в игру на деньги, отметил в видеообращении директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Но эта игра такая же, как игра в наперстки - в конечном счете, выигрывают только их организаторы, а люди остаются ни с чем, - сказал Лях. - Зачастую эти компании зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок. Делается это специально, чтобы усложнить любые судебные разбирательства".

Блокировка ресурсов, оказывающих в России нелегальные финансовые услуги, но зарегистрированных в иностранных доменных зонах, представляет собой длительную процедуру, которая фактически делает невозможным эффективную борьбу с ними. В Госдуме ожидает второго чтения законопроект, который позволит Банку России напрямую, во внесудебном порядке инициировать блокировку мошеннических сайтов.

В реестре Банка России всего четыре легальных форекс-дилера: "ПСБ-Форекс", "Финам Форекс", "Альфа-Форекс", "ВТБ Форекс".

Особую опасность представляют также нелегальные кредиторы, отметил Лях. Они активно обзванивают потенциальных клиентов и предлагают им деньги в кредит без справок и документов. "Обратившись к их услугам, вы можете только ухудшить ситуацию, ведь мошенники пользуются агрессивными, противозаконными методами взыскания и не исполняют свои обязательства", - предупредил Лях.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Со снижением доходов у многих людей связан и прогноз ЦБ по активизации "раздолжнителей", предлагающих за определенную плату якобы выплатить за вас кредит. "Кредит, естественно, за вас никто не выплачивает, долг остается, а мошенники исчезают с вашими деньгами", - говорит Лях. Он посоветовал пользоваться возможностями реструктуризации долгов по закону о кредитных каникулах.

Основными признаками мошенничества являются крайне заманчивые условия: очень низкие проценты по кредитам и очень высокие - по якобы вкладам, напомнил Лях.

"Мошенники также могут обещать гражданам разного рода выплаты или компенсации, присылать им письма со ссылками на вредоносные сайты, - говорится в сообщении Банка России. - За такими предложениями всегда следует попытка узнать у человека данные его банковской карты или вынудить гражданина самого совершить платеж (якобы налог, штраф, страховку и т.д.) в адрес некоего лица. Если незнакомые люди под каким бы то ни было предлогом пытаются выведать данные вашей банковской карты, вынуждают совершить платеж, необходимо прервать общение".

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

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