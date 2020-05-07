Депутат Рады: Киевская власть продолжает курс на искажение истории войны

Большинство украинцев "остаются верными сынами Победы", несмотря на то, что киевская власть продолжает курс на искажение истории Второй мировой войны. Об этом во время видеомоста с россиянами заявил зампредседателя комитета Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Олег Волошин, передает ТАСС. Политик, напомним, представляет "Оппозиционную платформу - За жизнь!".

"Я очень рад... донести до граждан Российской Федерации, что миллионы украинцев, что бы ни говорили, остаются верными сынами народа-победителя, они помнят эту Победу, гордятся ею", - отметил народный депутат. Он рассказал, что украинский телеканал "112 Украины" ровно в полдень 9 мая поставит в своем эфире песню "День Победы" для своих зрителей по всей стране.

По мнению Волошина, нынешний президент страны Владимир Зеленский, чей дед был ветераном, прошедшим Великую Отечественную, без сомнения "разделяет в душе" ценности миллионов соотечественников. "Но на государственном уровне нынешняя власть идет абсолютно по той же колее, по которой шла предыдущая", - заключил оппозиционер.