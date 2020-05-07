Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до 100 долларов за баррель

В течение полутора лет цена за нефть возрастет до 100 долларов за баррель. Об этом заявил египетский миллиардер и руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис.

"Я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет $100 (за баррель - прим. "РГ")", - заявил бизнесмен в интервью телеканалу CNBC.

Напомним, что цены на черное золото обрушились в начале марта из-за начала пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ об ограничении объема добычи. Стороны впервые с 2016 года не смогли договориться о параметрах соглашения.