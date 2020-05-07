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07.05.2020 14:12
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Экономика КНР восстанавливается после эпидемии

За прошедшие пятидневные каникулы по случаю Первомая китайцы совершили 115 миллионов туристических поездок по стране, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Доходы от внутреннего туризма достигли 47,23 миллиарда юаней.
Экономика КНР набирает обороты. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Экономика КНР набирает обороты. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Экономика КНР набирает обороты. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Это первый туристический бум после того, как ситуация с COVID-19 в стране заметно улучшилась, появилась динамика офлайн-потребления в стране. Принятые меры стимулирования внутреннего потребления уже принесли результаты: восстановилась активность торговых районов в разных городах КНР и значительно выросло количество посетителей. Именно это прогнозировали экономисты разных стран: последствия эпидемии носят кратковременный характер, повышенный потребительский спрос у китайцев ускоряет процесс восстановления национальной экономики.

Потребление долгое время остается важнейшим двигателем экономического роста в Китае. Его положительная динамика, зафиксированная во время первомайских каникул, продемонстрировала прочность и огромный потенциал китайской экономики, стала наглядным примером восстановления китайской экономики в целом. КНР с ее 30-процентным вкладом в мировую экономику оперативно сдержала коронавирусную эпидемию и возобновила производство различной продукции, что вселило уверенность мирового сообщества и придало импульс возрождению глобальной экономики.

Согласно древней китайской мудрости, кризис всегда сопровождают новые возможности. Перед лицом нынешних проблем национальная экономика Китая устояла и показала способности к самовосстановлению и слаженность, появились новые точки роста. Это стало ярким свидетельством того, что вектор развития китайской экономики в долгосрочной перспективе не изменился. Сегодня противоэпидемическая борьба на мировой арене по-прежнему не окончена, и никто не может остаться в стороне. Международному сообществу нужно сплотиться перед лицом опасности - как для победы над эпидемией, так и для помощи глобальному хозяйству в выходе из кризиса.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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