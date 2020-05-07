Экономика КНР восстанавливается после эпидемии

Это первый туристический бум после того, как ситуация с COVID-19 в стране заметно улучшилась, появилась динамика офлайн-потребления в стране. Принятые меры стимулирования внутреннего потребления уже принесли результаты: восстановилась активность торговых районов в разных городах КНР и значительно выросло количество посетителей. Именно это прогнозировали экономисты разных стран: последствия эпидемии носят кратковременный характер, повышенный потребительский спрос у китайцев ускоряет процесс восстановления национальной экономики.

Потребление долгое время остается важнейшим двигателем экономического роста в Китае. Его положительная динамика, зафиксированная во время первомайских каникул, продемонстрировала прочность и огромный потенциал китайской экономики, стала наглядным примером восстановления китайской экономики в целом. КНР с ее 30-процентным вкладом в мировую экономику оперативно сдержала коронавирусную эпидемию и возобновила производство различной продукции, что вселило уверенность мирового сообщества и придало импульс возрождению глобальной экономики.

Согласно древней китайской мудрости, кризис всегда сопровождают новые возможности. Перед лицом нынешних проблем национальная экономика Китая устояла и показала способности к самовосстановлению и слаженность, появились новые точки роста. Это стало ярким свидетельством того, что вектор развития китайской экономики в долгосрочной перспективе не изменился. Сегодня противоэпидемическая борьба на мировой арене по-прежнему не окончена, и никто не может остаться в стороне. Международному сообществу нужно сплотиться перед лицом опасности - как для победы над эпидемией, так и для помощи глобальному хозяйству в выходе из кризиса.