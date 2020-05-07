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07.05.2020 16:00
Рубрика: Экономика

Эксперты прогнозируют снижение числа малых и средних предприятий в РФ

Текст: Екатерина Петрова
Число малых и средних компаний продолжит стремительно сокращаться, считают авторы исследования Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), с которым ознакомилась "РГ". Они считают, что нужно расширять меры господдержки, причем с прицелом на перспективу - когда начнется этап восстановления спроса после завершения пандемии.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) сокращается практически по всей стране, в ряде регионов темпы крайне высокие, отмечает эксперт ИКСИ Вера Кононова. По данным реестра МСП, за один месяц - с 10 марта по 10 апреля - число МСП сократилось на 755, это на 156 компаний больше, чем месяцем ранее. Среднесписочная численность работников малых предприятий уменьшилась за это время на 5,8 тысячи человек (4 тысячи человек месяцем ранее). "Учитывая, что малый и средний бизнес сейчас находится в тяжелейшей ситуации, следует ожидать, что количество компаний и численность занятых в секторе МСП в ближайшие месяцы будут резко падать", - прогнозирует Кононова.

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Как показало исследование, на меры господдержки могут рассчитывать компании из узкого круга отраслей. Для остальных работает лишь отсрочка по ряду обязательств перед государством. "При таком подходе без поддержки остается большинство компаний и рабочих мест в малом бизнесе. Однако многие из них не менее уязвимы в период кризиса и не менее значимы для экономики, чем компании из "наиболее пострадавших" отраслей", - говорит эксперт ИКСИ Надежда Каныгина. Более того, подход в предоставлении господдержки малому бизнесу не учитывает, в какой степени те или иные отрасли смогут продолжать свою работу после окончания пандемии. Некоторые из них быстро восстановить ресурсы после пандемии не смогут. Речь идет о тех, кто занят в области проведения выставок, конференций, спортивных мероприятий, организации массового досуга, пассажирских перевозок, общественного питания.

Фото: скриншот government.ru
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Эксперты считают, что в зависимости от вида деятельности должны быть установлены свои приоритеты мер поддержки. К примеру, для компаний в сфере потребительских услуг массового спроса, где восстановление будет идти достаточно медленно, потребуется материальная поддержка на переобучение кадров, займы на реорганизацию бизнеса. Кроме того, требуется снять ограничения на выдачу материальной помощи тем, кто оказался без работы. Это касается, в частности, приезжих без постоянной регистрации, которые лишились заработка.

Компаниям, в том числе промышленным, сельскохозяйственным, строительным, требуется поддержка в период значительного падения спроса. Как отмечают эксперты, необходимо расширить доступ к существующим мерам поддержки по выплате зарплаты и "кредитным каникулам". Те собственники коммерческой недвижимости, которые снижают арендную плату для субъектов МСП, должны получать компенсации. Еще одной существенной мерой станет поддержка спроса на продукцию таких компаний. В качестве варианта можно рассмотреть ускоренное выполнение плана госзакупок.

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