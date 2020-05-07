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07.05.2020 20:34
Рубрика: Спорт

С чистого льда

Евгений Плющенко о новой ученице Александре Трусовой и не только
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8152)
Покинув тренера Этери Тутберидзе, Саша Трусова выбрала новый путь: будет заниматься у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Подробности рассказал в интервью "Российской газете" сам Евгений.
В новый сезон Саша Трусова вступает с новым тренером и новыми планами. Фото: РИА Новости В новый сезон Саша Трусова вступает с новым тренером и новыми планами. Фото: РИА Новости
В новый сезон Саша Трусова вступает с новым тренером и новыми планами. Фото: РИА Новости

Женя, ты уж извини, но не буду после стольких лет знакомства называть тебя Евгением Викторовичем и обращаться на "вы". У тебя новая ученица?

Евгений Плющенко: Не одна: кроме Трусовой ко мне в Академию перешла Вероника Жилина.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Трусова впервые рассказала о своем уходе от Тутберидзе к Плющенко

Они из группы Тутберидзе. Расскажи-поведай, а как вообще происходят такие переходы?

Евгений Плющенко: У меня нет привычки переманивать фигуристов. Или, поверьте, чем-то привлекать их, как говорят некоторые, в финансовом плане. Я всегда открыт, со мной, как вы знаете, легко встретиться, несложно дозвониться. И сейчас звонят.

Сами спортсменки?

Евгений Плющенко: Нет, что вы, они еще маленькие. "Дети решили перейти" - об этом сообщили мне их родители. Так что это решение фигуристок, которые они принимают сами, и еще сугубо родительское. Принимаю их, как принял покинувших группу Этери Георгиевны Тутберидзе пятнадцатилетнюю Сашу Трусову и Веронику Жилину, которой на днях исполнится двенадцать.

Женя, о Жилиной, уже прыгающей в свои одиннадцать четверной, слышал. Трусовой с ее прыжками восхищался. Но теперь тебе предстоит огромная работа.

Евгений Плющенко: Готов работать 24х7 в неделю. Все шоу отменены, закончится самоизоляция и приступим. Для чего я создавал академию? Не просто, чтобы она была, а чтобы воспитывать классных фигуристов. Я на это настроен очень серьезно. И мне очень нравится тренировать - это моя страсть, моя профессия. Люблю сам все показывать на льду. Поможет мне и тренер Сергей Розанов, перешедший в академию из той же школы. Я позволю себе напомнить, что с молодыми фигуристками уже кое-чего добился. Когда перешла ко мне Софья Титова, проблемой для нее были прыжки не только в три оборота, но и в два с половиной. А в этом, уже закончившемся сезоне, она выиграла все состязания среди девочек своего возраста. И тройные у нее пошли, и скольжение... Думаю, многие приходят и потому, что видят: мы работаем со всеми очень плотно, профессионально. Сейчас строим новый каток, для фигуристов удобно.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Это понятно. Но сможешь ли ты ездить с той же Сашей Трусовой на все соревнования, стоять у бортика, быть постоянно рядом?

Евгений Плющенко: Да, смогу: мое решение взвешенное. И очень верю в помощь хореографов, с которыми уже договорились. Это и иностранцы, и лучшие наши. Сейчас сидим, составляем программы, подбираем музыку. Думаем над образами.

Ты уже выходил на лед с Трусовой?

Евгений Плющенко: Нет, сейчас же изоляция. Но общаемся дистанционно. Укрепляем знакомство. Закончатся все эти вирусы, сразу выйдем на лед с уже подготовленными планами. Давайте чуть подождем. И посмотрим в конце или даже середине сезона, каким будет новый образ Трусовой, каким станет скольжение.

Компетентно

Ирина Слуцкая, двукратная чемпионка мира, семикратная победительница европейских первенств:

- Как это прокомментировать? А так, что процесс нормальный, ситуация обычная. В конце сезона фигуристы переходят от одного тренера к другому. Спортсмены в поиске, хотят совершенствоваться, решать более сложные задачи, выполнить которые по разным причинам пока не удалось. Так поступила и Саша Трусова.

Конечно, у прежнего наставника возникает обида. Ведь отдано столько сил. Но что тут поделать. Расставание - это тоже часть тренерской судьбы.

Женя Плющенко получил очень хороший, уже подготовленный материал. У него есть реальная возможность по-настоящему проявить себя. Наступил новый виток в тренерской работе. Все в его руках.

Спорт Фигурное катание Евгений Плющенко

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