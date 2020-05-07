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07.05.2020 20:17
Рубрика: Спорт

Играйте хоть кто-то

Ведущие европейские лиги все ближе к возобновлению сезона
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8152)
Слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что "старый добрый футбол скоро снова будет с нами", кажется, начинают сбываться. Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, первые матчи после приостановки сезона пройдут в Европе уже на следующей неделе.
Медицинские предписания обязаны соблюдать все, даже суперзвезды вроде Лионеля Месси (на фото). Фото: EPA Медицинские предписания обязаны соблюдать все, даже суперзвезды вроде Лионеля Месси (на фото). Фото: EPA
Медицинские предписания обязаны соблюдать все, даже суперзвезды вроде Лионеля Месси (на фото). Фото: EPA

Тот же Чеферин объяснил, почему так важно перезапустить игру номер один, а также уточнил, от чего это зависит: "Футбол пронизан позитивной энергией. Пока он не вернется, у людей не будет ощущения, что все хорошо. Мы бы хотели, чтобы игра возобновилась на стадионах как можно быстрее, но все зависит от государственных властей. Это уже вопрос политики".

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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Так вот первыми зеленый свет футболу дали в Германии. Предполагается, что матчи 26-го тура пройдут с 15 по 17 мая. Точного расписания игр пока нет, но в афише значится знаменитое рурское дерби между дортмундской "Боруссией" и Шальке". Увы, оно состоится за закрытыми дверями: отсутствие болельщиков на стадионах - непременное условие возобновления сезона. Более того, если фанаты станут собираться рядом с аренами, это будет поводом для остановки матчей.

Во время игры на стадионе смогут присутствовать не больше 300 человек, включая четырех полицейских, десятерых журналистов, четырех болбоев, восьмерых работников арены и 50 сотрудников безопасности.

Для футболистов тоже выработан подробный кодекс. Перед матчами игроков изолируют в гостиницах. Накануне встреч они будут проходить тестирование с выдачей результатов в день матча. На основании полученных данных будет приниматься решение об участии спортсмена в игре.

Ну и, конечно, правила социального дистанцирования никто не отменял. На матч команды будут приезжать на трех автобусах. На поле футболистам предписано выходить отдельно. Никаких рукопожатий, совместных фото, пресс-конференций и т.д.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Другие европейские чемпионаты от Бундеслиги пока отстают. К примеру, Немецкая футбольная лига в понедельник предоставила отсчет о масштабном тестировании на коронавирус игроков и персонала 36 клубов первой и второй Бундеслиги. Из 1724 проб положительными оказались всего десять. А вот в Испании тестирование началось только в среду. Весь мир облетели кадры с игроками мадридского "Реала" и "Барсы", приехавшими на свои базы для сдачи анализов и тренировок. Понятно, что тренировочные занятия тоже возможны только при соблюдении всевозможных ограничений. Например, игроки должны приезжать на базу уже в форме, одновременно на поле могут находиться не больше шести футболистов и прочее. Рестарт Ла Лиги запланирован на начало июня.

Отсутствие зрителей на трибунах - краеугольное условие возобновления европейского футбольного сезона

Примерно в то же время намерена возобновиться Серия А. Игрокам разрешено тренироваться с 4 мая, но пока в индивидуальном режиме. А пока игроки съезжаются в расположения своих клубов. Так, накануне в Турин прибыл лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, которому, правда, придется отбыть двухнедельный карантин, прежде чем он сможет приступить к занятиям. В английской Премьер-лиге к тренировкам в лучшем случае вернутся и вовсе 18 мая.

А вот в России, по сообщениям СМИ, официальное заявление насчет сезона 2019/2020 ожидается по итогам исполкома Российского футбольного союза 15 мая.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты

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