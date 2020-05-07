Слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что "старый добрый футбол скоро снова будет с нами", кажется, начинают сбываться. Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, первые матчи после приостановки сезона пройдут в Европе уже на следующей неделе.

Тот же Чеферин объяснил, почему так важно перезапустить игру номер один, а также уточнил, от чего это зависит: "Футбол пронизан позитивной энергией. Пока он не вернется, у людей не будет ощущения, что все хорошо. Мы бы хотели, чтобы игра возобновилась на стадионах как можно быстрее, но все зависит от государственных властей. Это уже вопрос политики".

Так вот первыми зеленый свет футболу дали в Германии. Предполагается, что матчи 26-го тура пройдут с 15 по 17 мая. Точного расписания игр пока нет, но в афише значится знаменитое рурское дерби между дортмундской "Боруссией" и Шальке". Увы, оно состоится за закрытыми дверями: отсутствие болельщиков на стадионах - непременное условие возобновления сезона. Более того, если фанаты станут собираться рядом с аренами, это будет поводом для остановки матчей.

Во время игры на стадионе смогут присутствовать не больше 300 человек, включая четырех полицейских, десятерых журналистов, четырех болбоев, восьмерых работников арены и 50 сотрудников безопасности.

Для футболистов тоже выработан подробный кодекс. Перед матчами игроков изолируют в гостиницах. Накануне встреч они будут проходить тестирование с выдачей результатов в день матча. На основании полученных данных будет приниматься решение об участии спортсмена в игре.

Ну и, конечно, правила социального дистанцирования никто не отменял. На матч команды будут приезжать на трех автобусах. На поле футболистам предписано выходить отдельно. Никаких рукопожатий, совместных фото, пресс-конференций и т.д.

Другие европейские чемпионаты от Бундеслиги пока отстают. К примеру, Немецкая футбольная лига в понедельник предоставила отсчет о масштабном тестировании на коронавирус игроков и персонала 36 клубов первой и второй Бундеслиги. Из 1724 проб положительными оказались всего десять. А вот в Испании тестирование началось только в среду. Весь мир облетели кадры с игроками мадридского "Реала" и "Барсы", приехавшими на свои базы для сдачи анализов и тренировок. Понятно, что тренировочные занятия тоже возможны только при соблюдении всевозможных ограничений. Например, игроки должны приезжать на базу уже в форме, одновременно на поле могут находиться не больше шести футболистов и прочее. Рестарт Ла Лиги запланирован на начало июня.

Отсутствие зрителей на трибунах - краеугольное условие возобновления европейского футбольного сезона

Примерно в то же время намерена возобновиться Серия А. Игрокам разрешено тренироваться с 4 мая, но пока в индивидуальном режиме. А пока игроки съезжаются в расположения своих клубов. Так, накануне в Турин прибыл лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, которому, правда, придется отбыть двухнедельный карантин, прежде чем он сможет приступить к занятиям. В английской Премьер-лиге к тренировкам в лучшем случае вернутся и вовсе 18 мая.

А вот в России, по сообщениям СМИ, официальное заявление насчет сезона 2019/2020 ожидается по итогам исполкома Российского футбольного союза 15 мая.