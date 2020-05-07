Где будут отдыхать европейцы этим летом?

Как рассказал в интервью телеканалу CNN греческий премьер Кириякос Мицотакис, Афины обяжут каждого туриста проходить тест на коронавирус еще перед посадкой в самолет. Допускать на рейс будут только пассажиров с отрицательным анализом на COVID-19 или выявленными антителами. Кроме того, местные отели и бизнес-точки обяжут регулярно проверять у персонала и посетителей температуру. Если все пойдет по плану, то уже первого июля Греция откроет свои границы для туристов.

Планирует запускать туристов и Италия. Как рассказал в интервью журналу L Agenzia di Viaggi глава Национального совета по туризму Джиорджио Палмуччи, Рим пока пустит только гостей из ЕС и не раньше чем в июле-августе. Обсуждается возможность установки тепловизионных камер на пляжах, куда не будут пускать отдыхающих с температурой выше 37,5 градуса. Кроме того, посетителей пляжей обяжут подписывать специальные документы, где они будут гарантировать, что у них нет коронавируса.

В Хорватии, по словам министра туризма Гари Капелли, въезд для граждан ЕС могут открыть уже в конце мая. Причем только из тех стран, где ситуация с COVID-19 не хуже, чем в самой Хорватии. Как пишет газета The Dubrovnik Times, пока под это описание попадают Австрия, Чехия и Германия.