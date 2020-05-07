Гидрометцентр: Аномальная жара ожидается в ряде регионов России

В ближайшие пять дней в ряде регионов России прогнозируется аномально теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, жаркая погода ожидается в Уральском федеральном округе и Западной Сибири: Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Здесь температура выше +25, что больше нормы на 7-10.

"Ближе к 10-11 мая очень высокая температура, около 30 градусов, в Омской и Томской областях", - цитирует ТАСС Вильфанда. Отмечается, что аномальные температуры в этих регионах сохранятся в ближайшие пять дней.

Ранее в Гидрометцентре дали предварительный прогноз на девятое мая. Антициклона на День Победы синоптики не ждут, о безоблачной погоде говорить не приходится. Так, в центральной части России ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до +18 градусов.