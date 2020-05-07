Глава Минобороны Италии пообещал оказать помощь РФ в случае необходимости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Италии Лоренцо Гуэрини провели телефонные переговоры. В ходе беседы итальянский министр пообещал предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом при необходимости. Как сообщили в Минобороны РФ, разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

В ходе беседы Шойгу проинформировал Гуэрини о мероприятиях, которые принимает Минобороны России, чтобы не допустить распространения вирусной инфекции в Вооруженных силах РФ, сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала.

Гуэрини поблагодарил Шойгу за информацию о санитарно-эпидемиологических мероприятиях, которые проводятся в российской армии. "Он выразил готовность в случае необходимости предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией", - сказали в Минобороны. Также в ходе беседы итальянский министр поблагодарил Шойгу за оперативное и своевременное направление российским военным ведомством военных специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В военном ведомстве отметили, что Гуэрини подчеркнул профессионализм, самоотверженность и ответственность российских специалистов и военных медиков, которые оказывали помощь итальянской стороне.