Глава Минтранса рассказал об ущербе транспортной отрасли на фоне пандемии

Транспортная отрасль серьезно пострадала на фоне пандемии коронавируса, сообщил глава министерства транспорта РФ Евгений Дитрих на совещании по вопросам развития транспорта, которое в четверг проводит президент РФ Владимир Путин. Он рассказал о снижении объемов в разных транспортных сферах.

Больше всего пандемия сказалась на пассажирских перевозках. Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 70-95% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перевозки автотранспортом просели меньше - все-таки доставка товаров продолжалась. Снижение произошло на 29% за март-апрель. Пострадали и другие виды перевозок.

Так, сокращение погрузки на сети РЖД в апреле - 11%, по металлам и по нефти - основным доходным грузам монополии - на 20% к прошлому году, доложил Дитрих.

"Второй квартал года для транспортной отрасли будет очень непростым", - предупредил министр.