Горячая линия для россиян за рубежом теперь доступна на госуслугах

Напомним, что тем, у кого нет учетной записи на портале, доступна упрощенная процедура ее получения.

Баннер для звонка доступен россиянам, подавшим заявление в разделе портала "Сбор сведений о гражданах, нуждающихся в помощи, и организация предоставления помощи".

Горячая линия по вопросам помощи российским гражданам за рубежом, в том числе по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами, доступна также по телефону +7(495)249-75-77. Исходящие звонки на номер горячей линии для граждан РФ, находящихся в роуминге, бесплатны.