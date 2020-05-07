Губернский театр 9 мая покажет онлайн-спектакль "Веселый солдат"

Московский Губернский театр 9 мая в 18.00 покажет видеоверсию спектакля "Веселый солдат" по одноименной повести Виктора Астафьева.

Главную роль в нем - пожилого писателя, ведущего повествование о военном времени, - исполняет заслуженный артист России Борис Галкин. Работа над этой ролью для него особенно значима: актер был лично знаком с Виктором Астафьевым. "Веселый солдат" - это великая книга о великой войне, написанная участником Великой Отечественной войны, замечательным писателем Виктором Астафьевым, - рассказывал Борис Галкин. - И мне в спектакле по этой книге предложили роль самого Астафьева. Я был совершенно потрясен, потому что знал Виктора Петровича лично, и на меня он произвел неизгладимое впечатление. Это выдающийся русский прозаик, один из немногих писателей, кого еще при жизни называли классиком".

"Работая над этим произведением, нам хотелось еще раз напомнить, кто победил в этой войне - простые русские солдаты, которых, к сожалению, не считали, - рассказывал художественный руководитель постановки Сергей Безруков. - О тех, кто вынес на себе все тяготы и лишения на войне и в послевоенное время, важно говорить и нужно помнить. Это сложнейшее произведение, рассказывающее правду, которую, я думаю, не все готовы слышать сегодня. Но фронтовик Астафьев имел право говорить о войне, как он считал нужным…"

"Главный герой спектакля - Виктор Астафьев. Из настоящего он вглядывается в прошлое, вглядывается в себя - молодого, веселого солдата, - поясняла помощник художественного руководителя Губернского театра Лиана Хусаинова. - Заново проживает свою первую юношескую влюбленность, первое ранение, первую потерю, первого убитого немца. История солдата Вити - это история о "другой войне", не той официозной, "отлакированной", известной всем по хрестоматийным статьям и докладам. Это война, увиденная глазами русского деревенского человека. Ведь на войне не только воевали, но и жили: влюблялись, дружили, ненавидели. Но именно из этих будней, из боли, грязи, отчаяния и бесчисленных потерь, - рождалась победа… Для Астафьева, как и для многих, кто прошел Великую Отечественную, война стала главным жизненным экзаменом, главной душевной болью и главной темой в творчестве. Он пришел на фронт в 1942 году добровольцем, простым солдатом, был трижды ранен и закончил войну в том же звании".

Губернская поздравительная афиша

Также в праздничные дни, 8 мая в 12.00 на сайте tv.m-g-t.ru и YouTube-канале Губернского театра прозвучит поэтическое поздравление с Днем Победы от артистов Губернского театра, а 9 мая в 10.00 - музыкальное.

10 мая в 18.00 онлайн-спектакль по повести Василия Шукшина "Энергичные люди".