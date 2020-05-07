"Яндекс" создал навигатор по онлайн-кружкам для школьников

Компания "Яндекс" создала навигатор по онлайн-кружкам для школьников. И дети и родители теперь могут найти в "Яндекс.Школе" информацию о дополнительных занятиях, которые помогут детям провести время с пользой. Причем в режиме онлайн. Проект запущен вместе с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ) и Агентством стратегических инициатив.

Навигатор работает на базе "Яндекс.Школы" - платформы для удаленной учебы, которую "Яндекс" запустил в марте. Там есть видеоуроки по разным предметам и курсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Плюс - сервис для проведения занятий онлайн и интерактивные задания для младших классов. За первый месяц работы новой платформой для дистанционного образования воспользовались более 2 миллионов школьников. Они посмотрели видеоуроки по школьным предметам более 3,5 миллионов раз и решили 1,5 миллиона задач ЕГЭ и ОГЭ. Сейчас в каталоге Яндекс.Школы можно найти и занятия по инженерии и конструированию, и курсы по нейротехнологиям.

- Мотивированные дети могут дистанционно получить новые знания, опробовать новые перспективные профессии будущего, - отметил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков. - С помощью нового сервиса школьники смогут больше узнать о новых технологиях, а в будущем прийти в НТИ со своими идеями и подготовленными проектами.

- В новой цифровой реальности выбор кружков не ограничен расстоянием от дома или транспортной доступностью. В "Яндекс.Школе" будут представлены сотни кружков. Дети могут выбрать то, что им по душе, вместо того, чтобы просто сидеть дома", - считает руководитель образовательных сервисов Яндекса Илья Залесский.

- Все курсы, лекции, вебинары, которые вошли в навигатор, были тщательно отобраны экспертами Кружкового движения НТИ, систематизированы по возрастам и темам: искусственный интеллект, нейротехнологии, интернет вещей, беспилотники и другие, - подчеркнул лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрий Земцов. - Мы рекомендуем их как лучшие в своих направлениях. Благодаря сотрудничеству с "Яндексом" гораздо больше российских школьников смогут заниматься в технологических кружках онлайн.